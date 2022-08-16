Эвакуация жителей, "диверсия" и режим ЧС: что известно о взрывах в Крыму (видео)

Сегодня взрывы прозвучали в разных регионах оккупированного полуострова. Российское руководство заявляет о "диверсиях" и "нарушении правил пожарной безопасности". ИноСМИ пишут о работе элитного украинского подразделения.

Сегодня утром в пабликах появилась информация про очередной взрыв в Крыму. Как стало известно, в селе Майское в 20 километрах от Джанкоя взорвался склад боеприпасов. Первый "хлопок" местные жители услышали около шести утра, но еще на протяжении нескольких часов продолжалась детонация боеприпасов.

Так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов сообщил, что взрыв в Крыму привел к повреждению жилых домов и линии электропередач поблизости. В то же время, коллаборант утверждал, что боеприпасы на складе массово не хранились, поэтому детонации якобы единичны.

Взрыв в Крыму: версии причин

Как уверяют в Министерстве обороны России, взрыв в Крыму случился в результате диверсии.

"Утром 16 августа в результате диверсии пострадал склад военного назначения в районе населенного пункт Джанкой", — говорилось в официальном сообщении военного ведомства страны-агрессора.

При этом МО РФ отметило, что обошлось без "серьезно пострадавших", а для ликвидации последствий принимаются необходимые меры.

Экс-главарь пророссийских боевиков Игорь Гиркин допустил, что удары наносились беспилотниками-"камикадзе", но также не исключил диверсии.

Высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности заявил The New York Times, что ответственность за взрыв в Крыму на складе боеприпасов несет элитное украинское военное подразделение, действующее в тылу захватчиков.

В ВСУ "хлопки" в республике объяснили "несоблюдением правил противопожарной безопасности".

"Противник не умеет пользоваться мерами пожарной безопасности. Но всю Украину это радует", — заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Руководство Украины официально не берет на себя ответственность за атаку. Тем не менее, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк пошутил, что взрыв в Крыму – это "демилитаризация в действии".

Повреждение железной дороги и пожар на подстанции

Взрыв в Крыму, среди прочего, привел к повреждению железной дороги в Джанкойском районе. Поезда вынуждены останавливаться в ста километрах от Джанкоя

Как сообщил Аксенов, оккупационная администрация полуострова приняла решение останавливать составы, следующие из России, во Владиславовке и там пересаживать пассажиров в автобусы.

Почти одновременно стало известно о загоревшейся трансформаторной подстанции в Джанкое. Через три часа пожар удалось локализовать. Российское Минэнерго уточнило, что энергоснабжение в регионе не нарушено.

Взрыв в Крыму: Гвардейское

Впрочем, детонация боеприпасов в Джанкойском районе стала не единственным "ЧП" для захватчиков. Пользователи соцсетей написали о "хлопках" над российской авиабазой в поселке Гвардейское.

Как рассказал журналист Bellingcat Христо Грозев, на военном аэродроме в пгт Гвардейское стояло 12 самолетов Су-24М и 12 Су-25СМ из состава ВМФ РФ.

Российское издание "КоммерсантЪ" сообщило, что правоохранители проверяют версию с атакой БПЛА на склад с боеприпасами на базе.

В то же время, ни оккупационная "власть" полуострова, ни Москва не подтвердили еще один взрыв в Крыму.

Эвакуация жителей и очереди на вокзалах

Взрыв в Крыму заставил "власть" на оккупированном полуострове организовать эвакуацию двух тысяч жителей из пятикилометровой зоны ЧП. Жителей поселков Майское и Азовское разместили в школах соседних сел: Кондратьево, Табачное и Победное.

Сотни людей пытаются выехать с полуострова самостоятельно, не дожидаясь официальной эвакуации. Однако оккупанты в "целях безопасности" сократили количество пассажирских поездов и вывозят людей в РФ на автобусах. В пабликах сообщили о большой очереди на железнодорожном вокзале Симферополя. Крымчане и туристы из России скапливаются у касс, надеясь выехать с захваченного полуострова.

Взрыв в Крыму спровоцировал и рекордный трафик через Крымский мост, написало агентство "РИА Новости". Как уточняют журналисты, на переправе установлен новый суточный рекорд трафика – более 38 тысяч машин.

Режим ЧС и "ответ на диверсию"

Взрыв в Крыму заставил оккупационные власти ввести режим ЧС регионального характера.

"С учетом пострадавших населенных пунктов в Джанкойском районе увеличиваются границы введенной ранее ЧС регионального характера", – в частности, заявил "глава Крыма" Сергей Аксенов.

Между тем, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас призвал российское правительство нанести "очень убедительные удары" в ответ на "диверсию" в Джанкойском районе.

"Ответные удары России должны быть очень убедительны. Речь идет о защите нашего суверенитета", – написал он, признав таким образом нанесение удара по складу боеприпасов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский создал совет по деоккупации и реинтеграции полуострова. Предполагается, что среди задач совета будут защита интересов и прав граждан Украины, преодоление последствий войны, а также восстановление территориальной целостности

Ранее мы сообщали, что прилеты в Крым жестко ударили по возможностям авиации Черноморского флота РФ.