Аж окна задребезжали: жителей севера Крыма перепугали громкие взрывы

Официальной информации о том, что взрывается, пока нет. Местные паблики успокаивают, что работают саперы.

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17 октября около 13:00 жители разных населенных пунктов, расположенных на севере Крыма, слышали громкие взрывы, сообщают местные паблики. Очевидцы из Джанкоя и Красногвардейского района пишут, что от взрывной волны дрожали стекла в окнах, некоторые отмечают, что взрывов было три.

Оккупационные власти пока не комментируют инцидент. Крымчан пытаются успокоить жители поселка Азовское Джанкойского района, которые утверждают, что причина взрывов — работа саперов. Якобы они уничтожают снаряды, поврежденные во время атаки на склад боеприпасов в соседнем селе Майское 16 августа.

Напомним, в тот день на территории расположенной в Майском воинской части началась детонация боеприпасов. В Министерстве обороны России заявили, что причиной взрыва в Крыму стала диверсия. Западные СМИ со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника сообщили, что взрыв на складе боеприпасов дело рук элитного украинского военного подразделения, действующего в тылу оккупантов.

Как сообщалось, 15 октября крымчане сообщили о звуках взрывов в районе Севастополя. Оккупационные власти заверили их, что причин для беспокойства нет: люди слышали результаты учебных стрельб ПВО.