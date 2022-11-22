Иран не сможет поставлять дроны РФ, — экс-пилот ВВС

По словам бывшего пилота ВВС Бабака Тагвае, за месяц Иран готов предложить ВС РФ не больше 20 дронов-камикадзе в лучшем случае.

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Иран не имеет технической возможности произвести и поставить Вооруженным силам Российской Федерации две с половиной тысячи дронов, которые военные планируют использовать для атак по Украине. Такое мнение выразил экс-пилот ВВС Ирана Бабак Тагвае, передает Welt.

"Дроны производить не так просто, как пулеметы или гранаты. Это сложное производство, требующее времени. В лучшем случае это 20 беспилотников, которые Иран может изготовить в месяц и затем поставить в Россию", — сказала Тагвае.

По его словам, иранские дроны нужны российским военным для того, чтоб заменить ими высокоточные ракеты.

"Они стоят около 13 миллионов долларов за штуку. Таким образом, Россия потеряла почти 100 миллионов долларов за один день атаки. Дроны-камикадзе доступны по цене 20 000 долларов и столь же эффективны для уничтожения электрических и газовых электростанций, как и гораздо более дорогие ракеты", — сказал экс-пилот ВВС Ирана.

Кроме того, производство беспилотников очень зависит от зарубежных деталей, с которыми возникают трудности.

В середине года Иран открыл новый завод по производству дронов в бывшей советской республике Таджикистан. Но производство, похоже, идет не по плану. Исследования сбитых на Украине экземпляров и некоторых из них, захваченных в целости и сохранности, показали, что они состоят почти исключительно из комплектующих западных стран.

Напомним, эксперты из Украины и Ирана обсудили применение дронов Shahed армией РФ. Иранцы подчеркивали право сотрудничества в обороне с любыми странами исходя из собственных приоритетов. Украинские представители пригрозили им возмездием за соучастие в российской агрессии.

Фокус также писал о том, что Россия может не получить иранские баллистические ракеты. Как заявил Юрий Игнат, вероятно есть определенные "факторы" с дипломатией, которые влияют на возможность поставок ракет.