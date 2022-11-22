Іран не зможе постачати дрони РФ, — експілот ВПС

За словами колишнього пілота ВПС Бабака Тагваї, за місяць Іран готовий запропонувати ЗС РФ не більш як 20 дронів-камікадзе у кращому випадку.

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Іран не має технічної можливості виробити та поставити Збройним силам Російської Федерації дві з половиною тисячі дронів, які військові планують використовувати для атак по Україні. Таку думку висловив експілот ВПС Ірану Бабак Тагваї, передає Welt.

"Дрони виробляти не так просто, як кулемети чи гранати. Це складне виробництво, яке потребує часу. У кращому разі це 20 безпілотників, які Іран може виготовити на місяць і потім поставити до Росії", — сказала Тагваї.

За його словами, іранські дрони потрібні російським військовим для того, щоб замінити ними високоточні ракети.

"Вони коштують близько 13 мільйонів доларів за штуку. Так Росія втратила майже 100 мільйонів доларів за один день атаки. Дрони-камікадзе доступні за ціною 20 000 доларів і настільки ж ефективні для знищення електричних і газових електростанцій, як і набагато дорожчі ракети", — сказав експілот ВПС Ірану.

Крім того, виробництво безпілотників залежить від зарубіжних деталей, з якими виникають труднощі.

У середині року Іран відкрив новий завод із виробництва дронів у колишній радянській республіці Таджикистан. Але виробництво, схоже, йде за планом. Дослідження збитих в Україні екземплярів та деяких із них, захоплених у цілості та безпеці, показали, що вони складаються майже виключно з комплектуючих західних країн.

Нагадаємо, експерти з України та Ірану обговорили застосування дронів Shahed армією РФ. Іранці наголошували на право співробітництва в обороні з будь-якими країнами виходячи з власних пріоритетів. Українські представники погрожували їм відплатою за співучасть у російській агресії.

Фокус також писав про те, що Росія може не отримати іранські балістичні ракети. Як заявив Юрій Ігнат, ймовірно, є певні "чинники" з дипломатією, які впливають на можливість поставок ракет.