В США создали крылатые торпеды для ударов по субмаринам с воздуха (фото)

Разработка позволит сбрасывать торпеды с самолета P-8 Poseidon и работать там, где корабли или субмарины не смогут.

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Компания Boeing создала торпеды, которые можно сбрасывать с борта самолета P-8 Poseidon. Об этом сообщает The War Zone.

Патрульный самолет P-8 Poseidon получил новое оружие в своем арсенале. High Altitude Anti-Submarine Warfare Weapon Capability или HAAWC создана для сбрасывания с воздуха легких противолодочные торпед Mk 54. Превращая их в смертоносное дальнобойное оружие, которое можно быстро доставить на поле боя.

ВМС США заключили контракт с Boeing на 121 млн долларов, чтобы реализовать все варианты сброса торпед. HAAWC состоит из комплекта крыльев, которые называются Air Launch Accessory и самой торпеды. После запуска у устройства разворачиваются крылья и снаряд летит в назначенную область при помощи GPS. Достигнув целевого района, ALA запускает торпеду на парашюте, чтобы замедлить ее спуск и предотвратить ее повреждение при попадании в воду.

[ + – ] Ракета сможет преодолевать защиту врага за счет запуска не с воды, а с воздуха

На данный момент дальность запуска такой торпеды неизвестна. Ранее в ВМС заявляли, что дальность составит не менее 32 км. В Boeing заявляли, что их система после запуска с самолета способна преодолеть не менее 60 км. Масса торпеды составляет 226 кг, и еще 275 кг весит установка для запуска ALA. Однако во многом дальность пуска зависит от высоты и скорости полета самолета, откуда будут выпускать торпеду.

[ + – ] Схема запуска торпеды Mk 54

Такие крылатые торпеды позволят понизить уязвимость торпед перед любой защитой противника. В издании также пишут, что самолет P-8 Poseidon или другие самолеты смогут стать торпедоносцами, в районах где использовать корабли сложно.

Напомним, ВМС США планируют применять подводные дроны вместо торпед, чтобы уничтожать вражеские объекты.

Ранее в Украине разработали подводные беспилотники, стреляющие торпедами.