У США створили крилаті торпеди для ударів по субмаринах із повітря (фото)

Розробка дозволить скидати торпеди з літака P-8 Poseidon та працювати там, де кораблі чи субмарини не зможуть.

Related video

Компанія Boeing створила торпеди, які можна скидати з борту літака P-8 Poseidon. Про це повідомляє The War Zone.

Патрульний літак P-8 Poseidon отримав нову зброю у своєму арсеналі. High Altitude Anti-Submarine Warfare Weapon Capability або HAAWC створена для скидання з повітря легких протичовнових торпед Mk 54. Перетворюючи їх на смертоносну далекобійну зброю, яку можна швидко доставити на поле бою.

ВМС США уклали контракт із Boeing на 121 млн доларів, щоб реалізувати всі варіанти скидання торпед. HAAWC складається з комплекту крил, які називаються Air Launch Accessory та самої торпеди. Після запуску пристрою розгортаються крила і снаряд летить у призначену ділянку за допомогою GPS. Досягши цільового району, ALA запускає торпеду на парашуті, щоб уповільнити її спуск і запобігти пошкодженню у разі потрапляння у воду.

[ + – ] Ракета зможе долати захист ворога за рахунок запуску не з води, а з повітря

Наразі дальність запуску такої торпеди невідома. Раніше у ВМС заявляли, що дальність становитиме не менше 32 км. У Boeing заявляли, що їх система після запуску з літака здатна подолати не менше 60 км. Маса торпеди складає 226 кг і ще 275 кг важить установка для запуску ALA. Однак багато в чому дальність пуску залежить від висоти та швидкості польоту літака, звідки випускатимуть торпеду.

[ + – ] Схема запуску торпеди Mk 54

Такі крилаті торпеди дозволять знизити вразливість торпед перед будь-яким захистом супротивника. У виданні також пишуть, що літак P-8 Poseidon чи інші літаки зможуть стати торпедоносцями, у районах, де використовувати кораблі складно.

Нагадаємо, ВМС США планують застосовувати підводні дрони замість торпед, щоб знищувати ворожі об'єкти.

Раніше в Україні розробили підводні безпілотники, які стріляють торпедами.