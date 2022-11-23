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Военный Фокус Российско-украинская война

Концерн экс-нардепа после вторжения сотрудничал с военно-промышленным комплексом РФ, — ГБР

ГБР спецназ обыски Госбюро расследований оперативники
ГБР разоблачила концерн NICMAS, сотрудничавший с Россией

Группа компаний, которые, по данным СМИ, принадлежат экс-нардепу Григорию Дашутину, с 2014 года обеспечивала стратегические предприятия РФ современным оборудованием, оружием и боеприпасами.

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Государственное бюро расследований заблокировало деятельность украинского концерна, который обеспечивал военно-промышленный комплекс РФ комплектующими даже после полномасштабного вторжения. Об этом информирует пресс-центр ГБР.

В частности, силовики разоблачили и заблокировали незаконный канал поставки комплектующих для ВПК и объкетов критической инфраструктуры страны-агрессора.

В ГБР подчеркивают, что украинский концерн, который подозревают в сотрудничестве с Россией, отправлял товардаже после полномасштабного вторжения ВС РФ.

"Промышленно-инновационная группа компаний, которые принадлежат семье экс-нардепа, с 2014 года обеспечивала госпредприятия России высокоэффективным и энергосберегающим оборудованием, необходимым для устойчивого функционирования нефтегазодобывающих, горных, металлургических, химических, угольных, транспортных предприятий", — сообщают правоохранители и добавляют, что концерн также сотрудничал со структурами ВПК России.

После 24 февраля 2022 года руководство группы компаний продолжили сотрудничество со страной-агрессором, наладив снабжение через подконтрольные иностранные и российские фирмы-прокладки. Эти фирмы, как считают в ГБР, отправляли заказ концерну якобы для нужд третьей стороны из страны-посредника. Лишь по такой схеме группа компаний с первого дня полномасштабного вторжения отправила в Россию комплектующих на 190 млн гривен.

Благодаря следственным действиям были прекращены каналы поставки следующим предприятиям:

  • оружия и боеприпасов ("Сибприбормаш", Алтайский край);
  • вертолетов, самолетов и других летательных аппаратов АО "Смоленский авиационный завод");
  • космических аппаратов ("Миасский машиностроительный завод", Челябинская область);
  • комплектующих ("Федеральная пассажирская компания", Москва; "Администрация Волго-Балт", Санкт-Петербург; "Сахалинэнерго"; "Кузбассэнерго").

В ходе обысков, помимо документации, которая подтверждает ведение незаконной деятельности, правоохранители обнаружили у руководителя завода и его жены российские паспорта. Благодаря ходатайству ГБР было арестовано имущество концерна, в том числе заводы в Сумах и Полтаве, ТРЦ в Сумах и несколько квартир в столице. Приблизительная стоимость арестованных активов превышает 1 млрд гривен.

Пресс-центр Госбюро расследований не уточняет, семье какого экс-нардепа принадлежит указанный концерн. Однако, по данным издания "Украинская правда", речь идет о народном депутате III и IV созывов Григории Дашутине и его группе компаний NICMAS.

ГБР концерн NICMAS обыски арест поставки Россия комплектующие Fullscreen
ГБР разоблачила концерн NICMAS, сотрудничавший с Россией
ГБР концерн NICMAS обыски арест поставки Россия комплектующие Fullscreen
ГБР разоблачила концерн NICMAS, сотрудничавший с Россией
ГБР концерн NICMAS обыски арест поставки Россия комплектующие Fullscreen
ГБР разоблачила концерн NICMAS, сотрудничавший с Россией
ГБР концерн NICMAS обыски арест поставки Россия комплектующие Fullscreen
ГБР разоблачила концерн NICMAS, сотрудничавший с Россией
ГБР концерн NICMAS обыски арест поставки Россия комплектующие Fullscreen
ГБР разоблачила концерн NICMAS, сотрудничавший с Россией
ГБР концерн NICMAS обыски арест поставки Россия комплектующие Fullscreen
ГБР разоблачила концерн NICMAS, сотрудничавший с Россией
ГБР концерн NICMAS обыски арест поставки Россия комплектующие
ГБР концерн NICMAS обыски арест поставки Россия комплектующие
ГБР концерн NICMAS обыски арест поставки Россия комплектующие
ГБР концерн NICMAS обыски арест поставки Россия комплектующие
ГБР концерн NICMAS обыски арест поставки Россия комплектующие
ГБР концерн NICMAS обыски арест поставки Россия комплектующие

Отметим, что ранее ГБР сообщало о разоблачении коллаборанта, который хотел передать российским военнослужащим самолет Ан-140.

Также сообщалось, что оперативники СБУ пришли с обысками в энергетическую компанию VS Energy, которой владеют российские подсанкционные олигархи.