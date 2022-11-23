Концерн экс-нардепа после вторжения сотрудничал с военно-промышленным комплексом РФ, — ГБР

Группа компаний, которые, по данным СМИ, принадлежат экс-нардепу Григорию Дашутину, с 2014 года обеспечивала стратегические предприятия РФ современным оборудованием, оружием и боеприпасами.

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Государственное бюро расследований заблокировало деятельность украинского концерна, который обеспечивал военно-промышленный комплекс РФ комплектующими даже после полномасштабного вторжения. Об этом информирует пресс-центр ГБР.

В частности, силовики разоблачили и заблокировали незаконный канал поставки комплектующих для ВПК и объкетов критической инфраструктуры страны-агрессора.

В ГБР подчеркивают, что украинский концерн, который подозревают в сотрудничестве с Россией, отправлял товардаже после полномасштабного вторжения ВС РФ.

"Промышленно-инновационная группа компаний, которые принадлежат семье экс-нардепа, с 2014 года обеспечивала госпредприятия России высокоэффективным и энергосберегающим оборудованием, необходимым для устойчивого функционирования нефтегазодобывающих, горных, металлургических, химических, угольных, транспортных предприятий", — сообщают правоохранители и добавляют, что концерн также сотрудничал со структурами ВПК России.

После 24 февраля 2022 года руководство группы компаний продолжили сотрудничество со страной-агрессором, наладив снабжение через подконтрольные иностранные и российские фирмы-прокладки. Эти фирмы, как считают в ГБР, отправляли заказ концерну якобы для нужд третьей стороны из страны-посредника. Лишь по такой схеме группа компаний с первого дня полномасштабного вторжения отправила в Россию комплектующих на 190 млн гривен.

Благодаря следственным действиям были прекращены каналы поставки следующим предприятиям:

оружия и боеприпасов ("Сибприбормаш", Алтайский край);

вертолетов, самолетов и других летательных аппаратов АО "Смоленский авиационный завод");

космических аппаратов ("Миасский машиностроительный завод", Челябинская область);

комплектующих ("Федеральная пассажирская компания", Москва; "Администрация Волго-Балт", Санкт-Петербург; "Сахалинэнерго"; "Кузбассэнерго").

В ходе обысков, помимо документации, которая подтверждает ведение незаконной деятельности, правоохранители обнаружили у руководителя завода и его жены российские паспорта. Благодаря ходатайству ГБР было арестовано имущество концерна, в том числе заводы в Сумах и Полтаве, ТРЦ в Сумах и несколько квартир в столице. Приблизительная стоимость арестованных активов превышает 1 млрд гривен.

Пресс-центр Госбюро расследований не уточняет, семье какого экс-нардепа принадлежит указанный концерн. Однако, по данным издания "Украинская правда", речь идет о народном депутате III и IV созывов Григории Дашутине и его группе компаний NICMAS.

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Отметим, что ранее ГБР сообщало о разоблачении коллаборанта, который хотел передать российским военнослужащим самолет Ан-140.

Также сообщалось, что оперативники СБУ пришли с обысками в энергетическую компанию VS Energy, которой владеют российские подсанкционные олигархи.