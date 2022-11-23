Концерн екснардепа після вторгнення співпрацював з військово-промисловим комплексом РФ, — ДБР

Група компаній, які, за даними ЗМІ, належать екснардепу Григорію Дашутіну, з 2014 року забезпечувала стратегічні підприємства РФ сучасним обладнанням, зброєю та боєприпасами.

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Державне бюро розслідувань заблокувало діяльність українського концерну, який забезпечував військово-промисловий комплекс РФ деталями для комплектування навіть після повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє пресцентр ДБР.

Зокрема, силовики викрили та заблокували незаконний канал постачання деталей для комплектування для ВПК та об'єктів критичної інфраструктури країни-агресорки.

У ДБР наголошують, що український концерн, який підозрюють у співпраці з Росією, відправляв товар навіть після повномасштабного вторгнення ЗС РФ.

"Промислово-інноваційна група компаній, що належать родині екснардепа, з 2014 року забезпечувала держпідприємства Росії високоефективним та енергоощадним обладнанням, необхідним для сталого функціонування нафтогазовидобувних, гірничих, металургійних, хімічних, вугільних, транспортних підприємств", — повідомляють правоохоронці та додають, концерн також співпрацював зі структурами ВПК Росії.

Після 24 лютого 2022 року керівництво групи компаній продовжило співпрацю з країною-агресоркою, налагодивши постачання через підконтрольні іноземні та російські фірми-прокладки. Ці фірми, як вважають у ГБР, відправляли замовлення концерну нібито для потреб третьої сторони з країни-посередниці. Лише за такою схемою група компаній з першого дня повномасштабного вторгнення відправила до Росії деталі для комплектування на 190 млн гривень.

Завдяки слідчим діям було припинено канали постачання наступним підприємствам:

зброї та боєприпасів ("Сибприбормаш", Алтайський край);

вертольотів, літаків та інших літальних апаратів АТ "Смоленський авіаційний завод");

космічних апаратів ("Міаський машинобудівний завод", Челябінська область);

деталей для комплектування ("Федеральна пасажирська компанія", Москва; "Адміністрація Волго-Балт", Санкт-Петербург; "Сахаліненерго"; "Кузбасенерго").

Під час обшуків, окрім документації, яка підтверджує провадження незаконної діяльності, правоохоронці виявили у керівника заводу та його дружини російські паспорти. Завдяки клопотанням ДБР було заарештовано майно концерну, зокрема заводи у Сумах та Полтаві, ТРЦ у Сумах та кілька квартир у столиці. Приблизна вартість заарештованих активів перевищує 1 млрд гривень.

Пресцентр Держбюро розслідувань не уточнює, сім'ї якого екснардеп належить зазначений концерн. Однак, за даними видання "Українська правда", йдеться про народного депутата III та IV скликань Григорія Дашутіна та його групу компаній NICMAS.

[ + – ] ГБР викрила концерн NICMAS, який співпрацював із Росією [ + – ] ГБР викрила концерн NICMAS, який співпрацював із Росією [ + – ] ГБР викрила концерн NICMAS, який співпрацював із Росією [ + – ] ГБР викрила концерн NICMAS, який співпрацював із Росією [ + – ] ГБР викрила концерн NICMAS, який співпрацював із Росією [ + – ] ГБР викрила концерн NICMAS, який співпрацював із Росією

Зазначимо, що раніше ДБР повідомляло про викриття колаборанта, який хотів передати російським військовослужбовцям літак Ан-140.

Також повідомлялося, що оперативники СБУ прийшли з обшуками до енергетичної компанії VS Energy, якою володіють російські підсанкційні олігархи.