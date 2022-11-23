Ракетный удар ВС РФ по Вышгороду: число жертв и раненых увеличилось (фото)
Один жилой дом, в который прилетела российская ракета, полностью разрушен, а другой — на 50%.
Число жертв ракетного удара ВС РФ по Вышгороду Киевской области увеличилось до пяти человек. Эту информацию подтвердил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
По его словам, российские ракеты прилетели в многоквартирные жилые дома в Вышгороде.
По последним данным, как отмечает Кирилл Тимошенко, жертвами ракетного удара ВС РФ по населенному пункту Киевской области стали как минимум пять человек. На месте обстрела спасатели ГСЧС продолжают осуществлять поисково-спасательные работы.
Замглавы ОП также подчеркнул, что жителей многоквартирных домов в Вышгороде, в который прилетела российская ракета, расселяют в отели, где мирные граждане смогут находиться столько, сколько потребуется.
"Один дом разрушен полностью, второй — на 50%", — резюмировал Тимошенко, комментируя последствия ракетного удара ВС РФ по Вышгороду.
Руководитель Киевской областной военно-гражданской администрации Алексей Кулеба также обнародовал обновленную информацию об обстрелах регионах. По его словам, 35 мирных жителей получили ранения в результате прилета российских ракет, 31 из которых — в Вышгороде.
"Пострадавшие в больницах, всем оказывается помощь. На месте прилета работают спасатели и полиция. Рядом организован "Пункт незламності". Наши люди невероятны. Граждане с осколочными ранениями отказываются от помощи и оказывают ее тем, кому она нужна больше", — продолжил Кулеба в своем Telegram-канале.
Руководитель Киевской ОВА также сообщил, что ранения в результате ракетных ударов ВС РФ получили жители других населенных пунктов региона:
- в Чабанах — один пострадавший и разрушен частный дом;
- в Глевахе — один раненый;
- в Украинке — трое раненых.
Подытоживая, Кулеба анонсировал, что в скором времени будет восстановлено электроснабжение в Киевской области.
Напомним, что 23 ноября ВС РФ осуществили массированные ракетные удары по Вышгороду Киевской области, а как минимум одна из ракет прилетела в многоквартирный жилой дом.
Позже в Нацполиции уточнили, что жертвами массированного обстрела Украины как минимум стали шесть человек, трое из которых — погибли в Вышгороде Киевской области.