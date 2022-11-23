Ракетний удар ЗС РФ по Вишгороду: кількість жертв і поранених збільшилась (фото)

Один житловий будинок, у який прилетіла російська ракета, повністю зруйновано, а інший — на 50%.

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Число жертв ракетного удару ЗС РФ по Вишгороду Київської області збільшилося до п'яти осіб. Цю інформацію підтвердив заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко.

За його словами, російські ракети прилетіли в багатоквартирні житлові будинки у Вишгороді.

За останніми даними, як зазначає Кирило Тимошенко, жертвами ракетного удару ЗС РФ по населеному пункту Київської області стали щонайменше п'ять людей. На місці обстрілу рятувальники ДСНС продовжують здійснювати пошуково-рятувальні роботи.

Заступник голови ОП також підкреслив, що мешканців багатоквартирних будинків у Вишгороді, у які прилетіла російська ракета, розселяють у готелі, де мирні громадяни зможуть перебувати стільки, скільки потрібно.

"Один будинок зруйнований повністю, другий — на 50%", — резюмував Тимошенко, коментуючи наслідки ракетного удару ЗС РФ по Вишгороду.

Керівник Київської обласної військово-цивільної адміністрації Олексій Кулеба також оприлюднив оновлену інформацію про обстріл регіонів. За його словами, 35 мирних жителів отримали поранення внаслідок прильоту російських ракет, 31 з яких у Вишгороді.

"Постраждалі в лікарнях, усім надається допомога. На місці прильоту працюють рятувальники та поліція. Поряд організовано "Пункт незламності". Наші люди неймовірні. Громадяни з осколковими пораненнями відмовляються від допомоги і надають її тим, кому вона потрібна більше", — продовжив Кулеба у своєму Telegram-каналі.

Керівник Київської ОВА також повідомив, що поранення внаслідок ракетних ударів ЗС РФ отримали мешканці інших населених пунктів регіону:

у Чабанах — один постраждалий і зруйнований приватний будинок;

у Глевасі — один поранений;

в Українці — троє поранених.

Підсумовуючи, Кулеба анонсував, що незабаром буде відновлено електропостачання у Київській області.

[ + – ] 5 людей загинули внаслідок ракетного удару ЗС РФ по Вишгороду

Нагадаємо, що 23 листопада ЗС РФ здійснили масовані ракетні удари по Вишгороду Київської області, а як мінімум одна з ракет прилетіла у багатоквартирний житловий будинок.

Пізніше в Нацполіції уточнили, що жертвами масованого обстрілу України як мінімум стали шестеро людей, троє з яких загинули у Вишгороді Київської області.