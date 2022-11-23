Берлин опроверг слова Джонсона о том, что Германия рассчитывала на капитуляцию Украины, – СМИ

По данным журналистов, пресс-секретарь немецкого канцлера Олафа Шольца дипломатично раскритиковал экс-премьера Британии из-за его заявления.

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Германия отвергает заявление экс-главы правительства Великобритании Бориса Джонсона о том, что перед полномасштабным вторжением России Берлин считал, что для Украины лучше сдаться, чем втягиваться в длительную и изнурительную войну. Об этом пишет The Guardian.

Пресс-секретарь немецкого канцлера Олафа Шольца решительно отверг эти утверждения, при этом дипломатично раскритиковав Джонсона.

"Мы знаем, что очень занимательный бывший премьер-министр всегда имеет уникальные отношения с правдой, и этот случай –– не исключение", –– прокомментировал представитель Шольца.

Что сказал Джонсон о позиции Германии?

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в большинстве западных стран не смогли предвидеть сценарий вторжения России в Украину. По его словам, прежде чем сплотиться, лидеры мировых держав придерживались разных точек зрения по вопросу перспектив российско-украинской войны.

"На определенном этапе немецкая позиция заключалась в том, что если это [вторжение России] произойдет, то это будет катастрофа, но тогда было бы лучше, чтобы все быстро закончилось и Украина пала", –– заявил Джонсон. При этом он добавил, что такое мнение Берлина было обусловлено рядом экономических причин.

Кроме этого, британский политик выразил недовольство реакцией Италии на предупреждения о грядущей войне. Экс-премьер Великобритании вспоминает, что в итальянском правительстве поначалу не разделяли его взглядов на ситуацию, аргументируя это зависимостью от российских энергоресурсов.

Напомним, после падения ракеты в польском селе Пшеводов Германия предложила Варшаве системы ПВО Patriot. В Берлине готовы помочь соседям защитить воздушное пространство с помощью истребителей Eurofighter и системы противоракетной обороны.