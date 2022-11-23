Берлін спростував слова Джонсона про те, що Німеччина розраховувала на капітуляцію України, – ЗМІ

За даними журналістів, речник німецького канцлера Олафа Шольца дипломатично розкритикував експрем'єра Британії через його заяву.

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Німеччина відкидає заяву ексглави уряду Великобританії Бориса Джонсона про те, що перед повномасштабним вторгненням Росії Берлін вважав, що для України краще здатися, ніж втягуватися у тривалу та виснажливу війну. Про це пише The Guardian.

Прессекретар німецького канцлера Олафа Шольца рішуче відкинув ці твердження, дипломатично розкритикувавши Джонсона.

"Ми знаємо, що дуже цікавий колишній прем'єр-міністр завжди має унікальні стосунки з правдою, і цей випадок — не виняток", — прокоментував представник Шольца.

Що сказав Джонсон про позицію Німеччини?

Колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що більшість західних країн не змогли передбачити сценарій вторгнення Росії в Україну. За його словами, перш ніж згуртуватися, лідери світових держав дотримувалися різних поглядів щодо перспектив російсько-української війни.

"На певному етапі німецька позиція полягала в тому, що якщо це [вторгнення Росії] відбудеться, то це буде катастрофа, але тоді було б краще, щоб усе швидко закінчилося і Україна впала", — заявив Джонсон. Водночас він додав, що така думка Берліна обумовлена низкою економічних причин.

Окрім цього, британський політик висловив невдоволення реакцією Італії на попередження про майбутню війну. Експрем'єр Великобританії згадує, що в італійському уряді спочатку не поділяли його поглядів на ситуацію, аргументуючи це залежністю від російських енергоресурсів.

Нагадаємо, після падіння ракети у польському селі Пшеводов Німеччина запропонувала Варшаві системи ППО Patriot. У Берліні готові допомогти сусідам захистити повітряний простір за допомогою винищувачів Eurofighter та системи протиракетної оборони.