"Украина и НАТО хотят напасть": РФ готовит войска к "обострению" на границе, — Генштаб

Сейчас подразделения ВС РФ в Белгородской области устанавливают минные заграждения, чтобы не допустить "украинские ДРГ" на территорию России.

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Россия готовит свои войска к так называемому "обострению" на российско-украинской границе. Это связанно с тем, что Украина и НАТО якобы намерены напасть на "миролюбивые Беларусь и Россию". Об этом рассказал начальник Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов на брифинге.

По его словам, оккупанты распространяют информацию и готовят свою армию к возможному обострению обстановки на границе с 23 по 28 ноября.

"При этом ожидается, что НАТО и Украина захотят захватить приграничные районы миролюбивой Беларуси и России. Это напоминает сценарий уже проведенных белорусами учений в сентябре текущего года", — сказал он.

Алексей Громов сообщил, что сейчас подразделения российских войск в Белгородской области устанавливают минные заграждения, чтобы не допустить "диверсионно-разведывательные группы" украинской армии на территорию России.

В то же время оккупанты проверяют состояние техники для боевого применения. Поэтому в данном случае стоит ожидать провокаций со стороны врага.

Представитель Генштаба добавил, что РФ не прекращала обстрелов украинских приграничных территорий.

Напомним, 23 ноября аналитики из Института изучения войны рассказали, что Кремль готов напасть на Белгородскую область, чтобы обвинить в этом украинские войска. В ISW отмечают, что цель властей РФ — запугать россиян и восстановить уровень поддержки войны.

Тем временем в российском регионе продолжают строительство оборонительных сооружений на границе с Украиной. Российские власти выразили надежду, что "пессимистичные варианты развития ситуации" им не понадобятся.