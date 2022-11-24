"Україна та НАТО хочуть напасти": РФ готує війська до "загострення" на кордоні, — Генштаб

Наразі підрозділи ЗС РФ у Бєлгородській області встановлюють мінні загородження, щоб не допустити "українські ДРГ" на територію Росії.

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Росія готує свої війська до так званого "загострення" на російсько-українському кордоні. Це пов'язано з тим, що Україна та НАТО нібито мають намір напасти на "миролюбні Білорусь і Росію". Про це розповів начальник Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов під час брифінгу.

За його словами, окупанти поширюють інформацію і готують свою армію до можливого загострення ситуації на кордоні з 23 по 28 листопада.

"Водночас очікується, що НАТО й Україна захочуть захопити прикордонні райони миролюбної Білорусі та Росії. Це нагадує сценарій уже проведених білорусами навчань у вересні поточного року", — сказав він.

Олексій Громов повідомив, що наразі підрозділи російських військ у Бєлгородській області встановлюють мінні загородження, щоб не допустити "диверсійно-розвідувальні групи" української армії на територію Росії.

У той же час, окупанти перевіряють стан техніки для бойового застосування. Тому в такому випадку варто очікувати на провокації з боку ворога.

Представник Генштабу додав, що РФ не припиняла обстріл українських прикордонних територій.

Нагадаємо, 23 листопада аналітики з Інституту вивчення війни розповіли, що Кремль готовий напасти на Бєлгородську область, щоб звинуватити у цьому українські війська. В ISW зазначають, що мета влади РФ — залякати росіян і відновити рівень підтримки війни.

Тим часом у російському регіоні продовжують будівництво оборонних споруд на кордоні з Україною. Російська влада висловила сподівання, що "песимістичні варіанти розвитку ситуації" їм не знадобляться.