В Москве горит торговый центр "Елоховский пассаж", оттуда эвакуируют людей (видео)

Журналисты сообщают об одном пострадавшем –– он отравился угарным газом. Причины возгорания в настоящее время еще выясняются.

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В торговом центре "Елоховский пассаж у метро "Бауманская" в Москве начался пожар. Об этом сообщает агентство "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.

[ + – ] Пожар вспыхнул в одном из киосков

Как уточняется, спасатели эвакуируют посетителей и персонал из здания на улице Бауманская, дом 32, строение 2. Огонь охватил 20 квадратных метров.

"Проводится эвакуация людей и тушение пожара", — прокомментировали журналистам в столичном главке МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 14:53 по московскому времени в пятницу, 25 ноября.

По предварительной информации, есть один пострадавший –– он надышался угарным газом.

По сообщению спасателей, в здании наблюдается сильное задымление.

Интернет-СМИ "Подъем" пишет, что возгорание могло начаться в одном из торговых киосков, однако официальной информации о причинах пожара пока нет.

В 15:25 журналисты сообщили о ликвидации пожара.

Напомним, 21 ноября в Москве загорелся многоэтажный дом, оттуда эвакуировали жильцов. Возгорание началось в одной из квартир жилого комплекса рядом с бизнес-центром "Москва-Сити", сообщили в российском МЧС.

Днем ранее, 20 ноября, был пожар на цветочном складе в российской столице в центре города в районе Трех вокзалов. Огнем была охвачена площадь в 2000 кв метров, межэтажные конструкции были обрушены вследствие происшествия.