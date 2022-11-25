У Москві горить торговий центр "Елоховский пассаж", звідти евакуювали людей (відео)

Журналісти повідомляють про одного постраждалого — він отруївся чадним газом. Причини займання наразі ще з'ясовуються.

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У торговому центрі "Елоховский пассаж" біля метро "Бауманская" у Москві почалась пожежа. Про це повідомляє агентство "РИА Новости" з посиланням на пресслужбу столичного главку МНС.

[ + – ] Пожежа спалахнула в одному з кіосків

Як уточнюється, рятувальники евакуювали відвідувачів і персонал із будівлі на вулиці Бауманська, будинок 32, будівля 2. Вогонь охопив 20 квадратних метрів.

"Проводиться евакуація людей і гасіння пожежі", — прокоментували журналістам у столичному главку МНС.

Повідомлення про спалах надійшло о 14:53 за московським часом у п'ятницю, 25 листопада.

За попередньою інформацією, є один постраждалий — він надихався чадним газом.

За повідомленням рятувальників, у будівлі спостерігається сильне задимлення.

Інтернет-ЗМІ "Подъем" пише, що спалах міг розпочатися в одному з торгових кіосків, проте офіційної інформації про причини пожежі поки немає.

О 15:25 журналісти повідомили про ліквідацію пожежі.

Нагадаємо, 21 листопада в Москві спалахнув багатоповерховий будинок, звідти евакуювали мешканців. Займання почалося в одній із квартир житлового комплексу поряд із бізнес-центром "Москва-Сити", повідомили в російському МНС.

На день раніше, 20 листопада, була пожежа на квітковому складі в російській столиці в центрі міста в районі Трьох вокзалів. Вогнем було охоплено площу 2 000 кв метрів, міжповерхові конструкції були обрушені внаслідок події.