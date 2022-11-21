У Москві знову спалахнула пожежа: загорілась багатоповерхівка, мешканців евакуювали (відео)

Займання почалося в одній із квартир житлового комплексу поряд із бізнес-центром "Москва-Сіті", повідомили в російському МНС.

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У Москві виникла пожежа в багатоповерховому житловому будинку — спалах охопив одну з квартир. Унаслідок російським службам довелося провести евакуацію однієї з веж бізнес-центру "Москва-Сіті", поряд з якою стався інцидент. Про це повідомляє агентство ТАСС із посиланням на Міністерство з надзвичайних ситуацій РФ.

О 21:50 журналісти повідомили, що евакуація людей проводиться з однієї з веж у Москва-Сіті через пожежу. Пізніше стало відомо, що причиною пожежі в багатоповерховому житловому будинку поблизу бізнес-центру стало загоряння в одній з квартир на 36 поверсі, горіли меблі.

О 23:12 в МНС додали, що спалах на площі 10 кв. метрів було погашено, а відомостей про постраждалих не надходило.

Зазначимо, що це вже друга пожежа в Москві за останні два дні, на яку звернули увагу ЗМІ. Вчора спалах виник на квітковому складі в центрі міста в районі Трьох вокзалів. Вогнем було охоплено площу 2 000 кв метрів, міжповерхові конструкції були обрушені внаслідок події. Одна людина постраждала, п'ятеро загинули.

Також у Москві 17 листопада спалахнув один із найбільших ринків міста — "Садовод". Журналісти написали, що вогонь розпочався у двох контейнерах. Для гасіння пожежі планувалося підняти у повітря пожежний вертоліт.

Раніше повідомлялося, що під Санкт-Петебургом спалахнула пожежа на газозаправній станції. Місцеві жителі у соцмережах повідомляли, що чули потужний вибух, а також відчули, як затремтіли стіни та шибки у вікнах.