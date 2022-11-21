В Москве снова вспыхнул пожар: загорелась многоэтажка, жителей эвакуировали (видео)

Возгорание началось в одной из квартир жилого комплекса рядом с бизнес-центром "Москва-Сити", сообщили в российском МЧС.

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В Москве рядом возник пожар в многоэтажном жилом допе — возгорание охватило одну из квартир. В результате российским службам пришлось провести эвакуацию одной из башен бизнес-центра "Москва-Сити", рядом с которой произошел инцидент. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям РФ.

В 21:50 журналисты сообщили, что эвакуация людей проводится из одной из башен в Москва-Сити из-за пожара. Позже стало известно, что причиной пожара в многоэтажном жилом доме вблизи бизнес-центра стало возгорание в одной из квартир на 36-м этаже, горела мебель.

В 23:12 в МЧС добавили, что возгорание на площади 10 кв. метров было потушено, а сведений о пострадавших не поступало.

Отметим, что это уже второй пожар в Москве за последние два дня, на который обратили внимание СМИ. Вчера возгорание возникло на цветочном складе в центре города в районе Трех вокзалов. Огнем была охвачена площадь в 2000 кв метров, межэтажные конструкции были обрушены вследствие происшествия. Один человек пострадал, пятеро погибли.

Также в Москве 17 ноября загорелся один из самых больших рынков города — "Садовод". Журналисты написали, что огонь начался в двух контейнерах. Для тушения пожара планировалось поднять в воздух пожарный вертолет.

Ранее сообщалось, что под Санкт-Петебургом вспыхнул пожар на газозаправочной станции. Местные жители в соцсетях сообщали, что слышали мощный взрыв, а также почувствовали, как задрожали стены и стекла в окнах.