"Red Bull окрыляет Путина": активисты троллят компанию, которая не стала уходить из РФ (фото)
Перед штаб-квартирой производителя энергетиков в Зальцбурге развернули огромный баннер с Путиным, едущим с обнаженной грудью на быке –– логотипе компании. В компании отреагировали.
Активисты Ukraine Solidarity Project развернули огромный баннер с надписью Red Bull gives Putin wings ("Red Bull окрыляет Путина") у штаб-квартиры производителя энергетиков в австрийском городе Зальцбург. Об этом сообщается в Twitter международного проекта.
Как уточняется, на плакате изображен президент РФ Владимир Путин, едущий с обнаженной грудью на быке, который является логотипом компании.
Таким образом активисты протестует против того, что энергетические напитки по-прежнему поставляются в страну-агрессор.
Как сообщает издание Kronen Zeitung активисты, кроме акции протеста у штаб-квартиры, также обратились к 670 спортсменам Red Bull, представляющих разные виды спорта. Они призвали их содействовать тому, чтобы компания полностью ушла из России.
"Поступая таким образом [оставаясь на российском рынке], вы придаете легитимность режиму в Кремле", — подчеркивают активисты в своем обращении к компании.
Реакция Red Bull на баннер с Путиным
В самой компании в ответ на акцию заявили, что Red Bull прекратил всю маркетинговую деятельность и остановил инвестиции в России в начале марта 2022 года и соблюдает все санкции Евросоюза и США.
Напомним, 22 октября в возрасте 78 лет скончался австрийский миллиардер и бизнесмен Дитрих Матешиц. Он был основателем компании по производству энергетических напитков Red Bull, а также команд двух команд "Формулы-1" и владельцем футбольных клубов.
Ранее Фокус писал о том, что Zara в России планируют переименовать в Z.