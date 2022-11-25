"Red Bull окрыляет Путина": активисты троллят компанию, которая не стала уходить из РФ (фото)

Перед штаб-квартирой производителя энергетиков в Зальцбурге развернули огромный баннер с Путиным, едущим с обнаженной грудью на быке –– логотипе компании. В компании отреагировали.

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Активисты Ukraine Solidarity Project развернули огромный баннер с надписью Red Bull gives Putin wings ("Red Bull окрыляет Путина") у штаб-квартиры производителя энергетиков в австрийском городе Зальцбург. Об этом сообщается в Twitter международного проекта.

Как уточняется, на плакате изображен президент РФ Владимир Путин, едущий с обнаженной грудью на быке, который является логотипом компании.

[ + – ] Баннер перед входом в штаб-квартиру Red Bull

Таким образом активисты протестует против того, что энергетические напитки по-прежнему поставляются в страну-агрессор.

Как сообщает издание Kronen Zeitung активисты, кроме акции протеста у штаб-квартиры, также обратились к 670 спортсменам Red Bull, представляющих разные виды спорта. Они призвали их содействовать тому, чтобы компания полностью ушла из России.

"Поступая таким образом [оставаясь на российском рынке], вы придаете легитимность режиму в Кремле", — подчеркивают активисты в своем обращении к компании.

[ + – ] В коллаже активисты использовали известную фотографию Путина, которую высмеивали западные политики

Реакция Red Bull на баннер с Путиным

В самой компании в ответ на акцию заявили, что Red Bull прекратил всю маркетинговую деятельность и остановил инвестиции в России в начале марта 2022 года и соблюдает все санкции Евросоюза и США.

Напомним, 22 октября в возрасте 78 лет скончался австрийский миллиардер и бизнесмен Дитрих Матешиц. Он был основателем компании по производству энергетических напитков Red Bull, а также команд двух команд "Формулы-1" и владельцем футбольных клубов.

Ранее Фокус писал о том, что Zara в России планируют переименовать в Z.