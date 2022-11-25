"Red Bull окрилює Путіна": активісти тролять компанію, яка не стала йти з РФ (фото)
Перед штаб-квартирою виробника енергетиків у Зальцбурзі розгорнули величезний банер з Путіним, що їде з оголеними грудьми на бику — логотипі компанії. У компанії відреагували.
Активісти Ukraine Solidarity Project розгорнули величезний банер із написом Red Bull gives Putin wings ("Red Bull окрилює Путіна") біля штаб-квартири виробника енергетиків в австрійському місті Зальцбург. Про це повідомляється у Twitter міжнародного проєкту.
Як уточнюється, на плакаті зображено президента РФ Володимира Путіна, який їде з оголеними грудьми на бику, що є логотипом компанії.
Так активісти протестують проти того, що енергетичні напої, як і раніше, поставляються в країну-агресора.
Як повідомляє видання Kronen Zeitung, активісти, крім акції протесту біля штаб-квартири, також звернулися до 670 спортсменів Red Bull, які представляють різні види спорту. Вони закликали їх сприяти тому, щоби компанія повністю пішла з Росії.
"Вчиняючи у такий спосіб [залишаючись на російському ринку], ви надаєте легітимність режиму в Кремлі", — наголошують активісти у своєму зверненні до компанії.
Реакція Red Bull на банер із Путіним
У самій компанії у відповідь на акцію заявили, що Red Bull припинив всю маркетингову діяльність і зупинив інвестиції в Росії на початку березня 2022 року і дотримується всіх санкцій Євросоюзу та США.
Нагадаємо, 22 жовтня у віці 78 років помер австрійський мільярдер та бізнесмен Дітріх Матешиц. Він був засновником компанії з виробництва енергетичних напоїв Red Bull, а також команд двох команд "Формули-1" та власником футбольних клубів.
Раніше Фокус писав про те, що Zara в Росії планують перейменувати на Z.