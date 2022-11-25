В Беларуси задержали ведущего инженера "Минскэнерго" за передачу данных "экстремистам", – СМИ

По словам белорусских провластных журналистов, мужчина передал администраторам "деструктивных" Telegram-каналов информацию о более 500 должностных лиц страны, которую потом опубликовали в соцсетях.

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В Республике Беларусь задержали ведущего инженера государственного предприятия "Минскэнерго" за передачу данных "экстремистам". Об этом пишет провластное издание "Белта" со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.

По информации белорусских пропагандистов, мужчина, используя свои должностные полномочия, якобы передал администраторам"деструктивных" интернет-ресурсов личные данные более чем 500 должностных лиц Беларуси.

Впоследствии эта информация была размещена в "экстремистских" Telegram-каналах, утверждают силовики РБ.

Главное следственное управление предъявило задержанному обвинение по ч.6 ст.16 и ч.3 ст.130 (пособничество в разжигании вражды и розни, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Напомним, украинский Центр национального сопротивления сообщил, что на территории Гомельской области Беларуси расширяют количество мест для пребывания мобилизованных россиян. Общее количество граждан РФ на территории соседнего государства возросло до 12 тысяч.

Ранее пресс-служба ВСУ распространила срочное обращение к жителям Беларуси и призвала граждан помешать попыткам Кремля втянуть соседнюю страну в развязанную в Украине масштабную войну.