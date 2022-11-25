У Білорусі затримали провідного інженера "Мінськенерго" за передачу даних "екстремістам", – ЗМІ

За словами білоруських провладних журналістів, чоловік передав адміністраторам "деструктивних" Telegram-каналів інформацію про понад 500 посадових осіб країни, яку потім опублікували у соцмережах.

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У Республіці Білорусь затримали провідного інженера державного підприємства "Мінськенерго" за передачу даних "екстремістам". Про це пише провладне видання "Белта" із посиланням на пресслужбу Слідчого комітету.

За інформацією білоруських пропагандистів, чоловік, використовуючи свої посадові повноваження, нібито передав адміністраторам "деструктивних" інтернет-ресурсів особисті дані понад 500 посадових осіб Білорусі.

Згодом цю інформацію було розміщено в "екстремістських" Telegram-каналах, стверджують силовики РБ.

Головне слідче управління пред'явило затриманому обвинувачення за ч. 6 ст. 16 та ч. 3 ст. 130 (пособництво у розпалюванні ворожнечі та ворожнечі, вчинене групою осіб) Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

Нагадаємо, український Центр національного спротиву повідомив, що на території Гомельської області Білорусі розширюють кількість місць для перебування мобілізованих росіян. Загальна кількість громадян РФ біля сусідньої держави зросла до 12 тисяч.

Раніше пресслужба ЗСУ поширила термінове звернення до мешканців Білорусі та закликала громадян перешкодити спробам Кремля втягнути сусідню країну у розв'язану в Україні масштабну війну.