"Все происходит за кулисами": Кулеба рассказал, как союзники тайно поставляют Украине оружие

По словам министра иностранных дел, ВС РФ превосходят украинскую армию по численности танков, что делает поставки вооружения от третьих стран еще более актуальными.

Related video

Украина получает тайные поставки оружия из стран, которые публично отрицают свое участие в военной помощи для нашей страны. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал в интервью изданию Le Parisien.

"Большинство третьих стран публично заявляют, что ничего не поставляют, но все происходит за кулисами", — отметил глава украинского МИД.

По словам Кулебы, страны-партнеры нашего государства не только передают собственное оружие, но и работают с третьими странами, покупая оборудование и поставляя его Вооруженным силам Украины.

Министр иностранных дел также отметил, что ВС РФ значительно превосходят Украину в танках и практически во всем остальном вооружении. А активная линия фронта растянулась уже на 1500 км. Все это делает потребность в новых поставках оружия от стран-союзников еще более актуальной.

Напомним, несколько ранее в Офисе президента озвучили потребности в вооружении для ВСУ. По словам Михаила Подоляка, Украина не может позволить себе зимней паузы, поэтому продолжит контрнаступление. В связи с этим украинские власти призывают к увеличению поставок западного вооружения.

Ранее сообщалось, что администрации президента Джо Байдена ведет переговоры с Конгрессом США о выделении дополнительной материально-технической помощи для Украины. Речь идет о сумме, которая значительно превысит все предыдущие средства, что позволит Украине закрыть военные и прочие потребности на год.