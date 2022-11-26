"Усе відбувається за лаштунками": Кулеба розповів, як союзники таємно постачають Україні зброю

За словами міністра закордонних справ, ЗС РФ перевершує українську армію за чисельністю танків, що робить постачання озброєння від третіх країн ще більш актуальними.

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Україна отримує таємні постачання зброї з країн, які публічно заперечують свою участь у військовій допомозі нашій країні. Про це Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів в інтерв'ю виданню Le Parisien.

"Більшість третіх країн публічно заявляють, що нічого не постачають, але все відбувається за лаштунками", — зазначив глава українського МЗС.

За словами Кулеби, країни-партнери нашої держави не лише передають власну зброю, а й працюють з третіми країнами, купуючи обладнання і постачаючи його Збройним силам України.

Міністр закордонних справ також зазначив, що ЗС РФ значно перевершують Україну в танках і практично в усьому іншому озброєнні. А активна лінія фронту розтягнулася вже на 1 500 км. Усе це робить потребу в нових постачаннях зброї від країн-союзників ще більш актуальною.

Нагадаємо, дещо раніше в Офісі президента озвучили потреби в озброєнні для ЗСУ. За словами Михайла Подоляка, Україна не може дозволити собі зимової паузи, тож продовжить контрнаступ. У зв'язку з цим українська влада закликає до збільшення постачання західного озброєння.

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента Джо Байдена веде переговори з Конгресом США щодо надання додаткової матеріально-технічної допомоги для України. Йдеться про суму, яка значно перевищить усі попередні кошти, що дозволить Україні закрити військові й інші потреби на рік.