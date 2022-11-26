"Классический фашизм": в ОП назвали реальные цели РФ в войне против Украины

По словам советника главы ОП Михаила Подоляк, если в начале вторжения Россия еще пыталась скрыть реальные намерения, то сейчас откровенно говорит о ликвидации украинской государственности.

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что реальная цель России в войне — уничтожение Украины и массовое убийство украинцев как нации. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По его словам, если в начале вторжения РФ еще пыталась скрыть реальные намерения, то сейчас откровенно говорит о ликвидации украинской государственности. Подоляк отметил, что действия Путинской России являются проявлением классического фашизма.

"Если в начале войны Россия еще пыталась замаскировать настоящие цели войны разными отговорками, то сейчас Кремль откровенно говорит лишь об одной цели — уничтожении Украины как государства и массовом убийстве украинцев как нации. Путинская Россия — чистое проявление классического фашизма в XXI веке", — написал он.

Напомним, 25 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что российские войска воюют "не с украинцами", а с теми, кто их "использует в качестве пушечного мяса". По его словам ВС РФ воюют против тех, кто оказывает финансовую и военную помощь Украине.

Ранее, 23 ноября Европейский парламент признал Россию спонсором терроризма. Депутаты заявили, что массовые убийства мирных жителей в Буче, Мариуполе, Ирпени, Изюме и других городах — это акты террора и военные преступления.