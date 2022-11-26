"Класичний фашизм": в ОП назвали реальні цілі РФ у війні проти України

За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, якщо на початку вторгнення Росія ще намагалася приховати реальні наміри, то зараз відверто говорить про ліквідацію української державності.

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Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що реальна ціль Росії у війні — знищення України та масове вбивство українців як нації. Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

За його словами, якщо на початку вторгнення РФ ще намагалася приховати реальні наміри, то зараз відверто каже про ліквідацію української державності. Подоляк зазначив, що дії Путінської Росії є проявом класичного фашизму.

"Якщо на початку війни Росія ще намагалася замаскувати справжні цілі війни різними відмовками, то зараз Кремль відверто каже лише про одну мету — знищення України як держави та масове вбивство українців як нації. Путінська Росія — це чистий прояв класичного фашизму у XXI столітті", — написав він.

Нагадаємо, 25 листопада президент РФ Володимир Путін заявив, що російські війська воюють "не з українцями", а з тими, хто їх "використовує як гарматне м'ясо". За його словами, ЗС РФ воюють проти тих, хто надає фінансову та військову допомогу Україні.

Раніше, 23 листопада, Європейський парламент визнав Росію спонсором тероризму. Депутати заявили, що масові вбивства мирних жителів у Бучі, Маріуполі, Ірпені, Ізюмі й інших містах — це акти терору та воєнні злочини.