Топ-чиновники РФ пытаются снизить влияние владельца "группы Вагнера" Пригожина, — ISW

Кремль, по мнению аналитиков, дает добро на формирование новых ЧВК, чтобы "повар Путина" не смог стать главной фигурой в российском ультранационалистическом обществе.

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Российские чиновники пытаются снизить влияние владельца "группы Вагнера" Евгения Пригожина путем продвижения других военных структур. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны ISW от 26 ноября.

В своем материале аналитики ссылаются на недавний пресс-релиз Главного управления разведки Минобороны Украины, в котором сказано, что Кремль назначил Армена Саркисяна "смотрящим" за тюрьмами, расположенными на захваченных территориях.

Более того, как отмечали в ГУР, связанный с беглым Виктором Януковичем бизнесмен, занимая новую должность, будет концентрировать усилия на создании очередной частной военной компании.

"Саркисян использовал свою попытку создать новую частную военную компанию по образцу вербовки заключенных в РФ "Группой Вагнера", а российско-армянский бизнесмен Самвел Карапетян спонсирует это. Карапетян является владельцем компании "Ташир Холдинг", давнего субподрядчика российской государственной энергетической компании "Газпром". Попытка Саркисяна сформировать новую ЧВК является попыткой создать противовес фактической монополии Пригожина в области российских ЧВК. Вероятно, высокопоставленные российские чиновники одобрили усилия Саркисяна, поскольку частные военные компании в России незаконны", — подчеркивают аналитики, комментируя попытки Кремля снизить влияние Евгения Пригожина.

Эксперты ISW в этом контексте напоминают, что созданием и продвижением новых военных структур также планирует заниматься глава Чечни Рамзан Кадыров. Подразделения, по замыслу официального Грозного, будут доукомплектовываться за счет выходцев из республики. Этот факт, по мнению аналитиков, также свидетельствует о том, что руководство России дает "зеленый свет" на формирование новых ЧВК, пытаясь снизить влияние Пригожина.

Отметим, что ранее ISW сообщал о создании новых военных структур на границе с Россией. Формированием ЧВК и пропагандистских центров занимается владелец "Группы Вагнера" Евгений Пригожин, который, по мнению аналитиков, пытается расширить свое влияние в Кремле.

Также сообщалось, что "Группа Вагнера", которой владеет Евгений Пригожин, может быть признана террористической организацией в Евросоюзе.