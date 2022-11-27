Топчиновники РФ намагаються знизити вплив власника "групи Вагнера" Пригожина, — ISW

Кремль, на думку аналітиків, дає добро на формування нових ПВК, щоб "кухар Путіна" не зміг стати головною фігурою у російському ультранаціоналістичному суспільстві.

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Російські чиновники намагаються зменшити вплив власника "групи Вагнера" Євгена Пригожина шляхом просування інших військових структур. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни ISW від 26 листопада.

У своєму матеріалі аналітики посилаються на недавній пресреліз Головного управління розвідки Міноборони України, в якому сказано, що Кремль призначив Армена Саркісяна "наглядачем" за в'язницями, розташованими на захоплених територіях.

Понад, як зазначали в ГУР, пов'язаний з Віктором Януковичем бізнесмен, обіймаючи нову посаду, концентруватиме зусилля на створенні чергової приватної військової компанії.

"Саркісян використав свою спробу створити нову приватну військову компанію на зразок вербування ув'язнених у РФ "Групою Вагнера", а російсько-вірменський бізнесмен Самвел Карапетян спонсорує це. Карапетян є власником компанії "Ташир Холдинг", давнього субпідрядника російської державної енергетичної компанії "Газпром". Спроба Саркісяна сформувати нову ПВК є спробою створити противагу фактичної монополії Пригожина в галузі російських ПВК. Імовірно, високопоставлені російські чиновники схвалили зусилля Саркісяна, оскільки приватні військові компанії в Росії незаконні", — наголошують аналітики, коментуючи спроби Кремля.

Експерти ISW у цьому контексті нагадують, що створенням та просуванням нових військових структур також планує займатися голова Чечні Рамзан Кадиров. Підрозділи, за задумом офіційного Грозного, доукомплектовуватимуться за рахунок вихідців із республіки. Цей факт, на думку аналітиків, також свідчить про те, що керівництво Росії дає "зелене світло" на формування нових ПВК, намагаючись знизити вплив Пригожина.

Зазначимо, що раніше ISW повідомляв про створення нових військових структур на кордоні з Росією. Формуванням ПВК та пропагандистських центрів займається власник "Групи Вагнера" Євген Пригожин, який, на думку аналітиків, намагається розширити свій вплив у Кремлі.

Також повідомлялося, що "Група Вагнера", якою володіє Євген Пригожин, може бути визнана терористичною організацією в Євросоюзі.