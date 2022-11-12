Пригожин формує нові військові структури біля кордону з Україною, — ISW

"Кухар Володимира Путіна", на думку аналітиків, намагається розширити свій вплив у Кремлі та створити повноцінну приватну армію.

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Власник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин, якого називають "кухарем Володимира Путіна", продовжує створювати військові структури в прикордонних із Україною російських областях. Про це йдеться в новому звіті Інституту вивчення війни ISW від 11 листопада.

За даними аналітиків, Євген Пригожин продовжує займатися створенням паралельних військових структур у Бєлгородській і Курській областях, які межують із Україною. Активізація ПВК "Вагнер" відбувається в момент, коли, як зазначають експерти, відсутня загроза наземного вторгнення українських військ у Росію.

У звіті ISW сказано, що підконтрольне Пригожину агентство "РІА Фан" опублікувало відео, на якому видно, як "вагнерівські" інструктори навчають мешканців Бєлгородської області поводження зі зброєю і тактичними медикаментами. Крім того, за словами інсайдерів, подібні заходи активно проводяться в сусідній Курській області.

"Прагнення Пригожина до створення паралельних військових структур у прикордонних із Україною областях є частиною зусиль щодо підвищення авторитету й влади Пригожина, а не частиною спільної російської кампанії в Україні. Пригожин, імовірно, продовжить абсурдно стверджувати, що зусилля щодо створення паралельних військових структур у Бєлгородській і Курській областях потрібні для захисту від ризику українського вторгнення на російську територію, якого не існує", — йдеться у звіті Інституту вивчення війни від 11 листопада

Варто зазначити, що Євген Пригожин, незважаючи на активну критику Міністерства оборони РФ, похвалив генерала Сергія Суровікіна за відведення російських військ із Херсона.

Також повідомлялося, що ПВК "Вагнер" активно займається пропагандою та потенційним вербуванням дітей у Росії, читаючи неповнолітнім лекції про війну в Україні.