Неповнолітнім влаштували телеміст із Луганськом, розповідаючи про "нацистів в Україні" під пісні Віки Циганової. Один із бойовиків "ЛНР" розповів їм історії про нібито зачистку Донбасу.

Related video

Російська "група Вагнера" читає дітям пропагандистські лекції, які виправдовують повномасштабну війну в Україні. Лекції проходили у нещодавно відкритому "ЧВК Вагнер Центрі" в Санкт-Петербурзі в будівлі колишнього ділового комплексу "Морська столиця", пише газета "Комерсант".

Діти почули інформацію про необхідність вторгнення в Україну 24 лютого для зупинення війни. Цю думку неодноразово озвучував російський президент Володимир Путін та підконтрольні йому чиновники.

Для неповнолітніх влаштували телеміст з однолітками із Луганська у межах першого дитячого конгресу "Діти за мир". Присутнім розповідали про "нацистів в Україні", в холі центру включили пісню Віки Циганової "Вагнер", в якій є наступні рядки: "У небі лише місяць, у серці лише війна та божевільне танго смерті".

До телемосту під'єднали заступника постпреда Росії в ООН Дмитра Полянського, який розповідав дітям про життя у "дуже непростий час".

"Саме зараз формуються контури не тільки Росії, а й усього людства. Ми — одна країна. У нас одне майбутнє. Ми розраховуємо на вас, на те, що ви зробите внесок у майбутнє Росії", — звернувся чиновник до дітей із Луганська.

[ + – ] Найманці розповідали дітям про вину країн НАТО у розв'язаній війні в Україні

Спікери говорили дітям про початок війни з Україною ще у 2014 році, а винні у всьому країни НАТО, які постачають Україні зброю.

"Замість дотримання права юних жителів Донбасу на щасливе та вільне дитинство, європейські політики продовжують накачувати Україну зброєю. Дії країн НАТО становлять пряму загрозу безпеці десяткам тисяч дитячих життів... Долі маленьких жителів Донецька та Луганська не відіграють для них жодної ролі", — сказала Міра Терада., директорка "Фонду боротьби з репресіями", який започаткував Євген Пригожин.

[ + – ] "Група Вагнера" створює центри підготовки народного ополчення у Курській та Бєлгородській областях

Поспілкуватися з дітьми вирішив і так званий помічник голови "МВС ЛНР" Віталій Кисельов — він розповів про плани "зачистки Донбасу" у 2014 році.

Нагадаємо, що "група Вагнера" вирішила створити центри підготовки та управління народним ополченням у Курській та Бєлгородській областях. Платити ополченцям збираються із кишені місцевих бізнесменів.

Фокус раніше писав про відкриття у Санкт-Петербурзі 4 листопада "групи Вагнера". Пригожин представив місце як майданчик для винахідників, проєктувальників та IT-фахівців, які підвищуватимуть обороноздатність Росії.

Британська юридична фірма подала позов до "групи Вагнера" за її участь у повномасштабній війні в Україні. Позов оформили потерпілі від бойових дій українці.