Несовершеннолетним устроили телемост с Луганском, рассказывая о "нацистах в Украине" под песни Вики Цыгановой. Один из боевиков "ЛНР" поведал им истории о якобы зачистке Донбасса.

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Российская "группа Вагнера" читает детям пропагандистские лекции, оправдывающие полномасштабную войну в Украине. Лекции проходили в недавно открытом "ЧВК Вагнер Центре" в Cанкт-Петербурге в здании бывшего делового комплекса "Морская столица", пишет газета "Коммерсант".

Дети услышали информацию о необходимости вторжения в Украину 24 февраля для остановки войны. Эту мысль не раз озвучивал российский президент Владимир Путин и подконтрольные ему чиновники.

Для несовершеннолетних устроили телемост со сверстниками из Луганска в рамках первого детского конгресса "Дети за мир". Собравшимся рассказывали о "нацистах в Украине", в холле центра включили песню Вики Цыгановой "Вагнер", в которой есть следующие строчки: "В небе только луна, в сердце только война и безумное танго смерти".

К телемосту подключили зампостпреда России при ООН Дмитрия Полянского, который рассказывал детям о жизни в "очень непростое время".

"Именно сейчас формируются контуры не только России, но и всего человечества. Мы — одна страна. У нас одно будущее. Мы рассчитываем на вас, на то, что вы внесете вклад в будущее России", — обратился чиновник к детям из Луганска.

[ + – ] Наемники рассказывали детям о вине стран НАТО в развязанной войне в Украине

Спикеры говорили детям о начале войны с Украиной еще в 2014 году, а виноваты во всем страны НАТО, которые поставляют Украине оружие.

"Вместо соблюдения права юных жителей Донбасса на счастливое и свободное детство, европейские политики продолжают накачивать Украину оружием. Действия стран НАТО представляют прямую угрозу безопасности десяткам тысяч детских жизней… Судьбы маленьких жителей Донецка и Луганска не играют для них никакой роли", — сказала Мира Тэрада, директор "Фонда борьбы с репрессиями", который основал Евгений Пригожин.

[ + – ] "Группа Вагнера" создает центры подготовки народного ополчения в Курской и Белгородской областях

Пообщаться с детьми решил и так называемый помощник главы "МВД ЛНР" Виталий Киселев — он рассказал о планах "зачистки Донбасса" в 2014 году.

Напомним, что "группа Вагнера" решила создать центры подготовки и управления народным ополчением в Курской и Белгородской областях. Платить ополченцам собираются из кармана местных бизнесменов.

Фокус ранее писал об открытии в Санкт-Петербурге 4 ноября "группа Вагнера". Пригожин представил место как площадку для изобретателей, проектировщиков и IT-специалистов, которые будут повышать обороноспособность России.

Британская юридическая фирма подала иск против "группы Вагнера" за ее участие в полномасштабной войне в Украине. Иск оформили пострадавшие от боевых действий украинцы.