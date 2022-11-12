Пригожин формирует новые военные структуры возле границы с Украиной, — ISW

"Повар Владимира Путина", по мнению аналитиков, пытается расширить свое влияние в Кремле и создать полноценную частную армию.

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Владелец частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин, которого называют "поваром Владимира Путина", продолжает создавать военные структуры в приграничных с Украиной российских областях. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны ISW от 11 ноября.

По данным аналитиков, Евгений Пригожин продолжает заниматься созданием параллельных военных структур в Белгородской и Курской областях, которые граничат с Украиной. Активизация ЧВК "Вагнер" происходит в момент, когда, как отмечают эксперты, отсутствует угроза наземного вторжения украинских войск в Россию.

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Бойцы Пригожина во дворце людоеда Бокассы. Гражданская война в ЦАР и российская ЧВК "Вагнер"

В отчете ISW сказано, что подконтрольное Пригожину агентство "РИА Фан" опубликовало видео, на котором видно, как "вагнеровские" инструкторы обучают жителей Белгородской области обращению с оружием и тактическими медикаментами. Более того, по словам инсайдеров, подобные мероприятия активно проводятся в соседней Курской области.

"Стремление Пригожина к созданию параллельных военных структур в приграничных с Украиной областях является частью усилий по повышению авторитета и власти Пригожина, а не частью общей российской кампании в Украине. Пригожин, вероятно, продолжит абсурдно утверждать, что усилия по созданию параллельных военных структур в Белгородской и Курской областях необходимы для защиты от несуществующей угрозы украинского вторжения на российскую территорию. Владелец "Вагнера", вероятно, также продолжит добиваться создания параллельных военных структур в более широком смысле, чтобы расширить свое влияние в российских политических кругах и создать собственную частную армию", — говорится в отчете Института изучения войны от 11 ноября.

Стоит отметить, что Евгений Пригожин, несмотря на активную критику Министерства обороны РФ, похвалил генерала Сергея Суровикина за отвод российских войск из Херсона.

Также сообщалось, что ЧВК "Вагнер" активно занимается пропагандой и потенциальной вербовкой детей в России, читая несовершеннолетним лекции о войне в Украине.