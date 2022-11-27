"Отправная точка для захвата": разведка Британии назвала районы Донбасса с интенсивными боями

По информации Минобороны Британии, Россия и Украина сконцентрировали значительные силы в районе городов Павловка и Угледар Донецкой области. При этом, как утверждают в ведомстве, российская морская пехота понесла большие потери.

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В течении последних двух недель в районе городов Павловка и Угледар в центральной части Донецкой области шли интенсивные бои между Вооруженными силами Украины и российской армией. Однако территории практически не переходили из рук в руки. Об этом сообщает разведка Великобритании в отчете от 27 ноября.

Как Россия, так и Украина сконцентрировали значительные силы на этих направлениях. При этом российская морская пехота понесла огромные потери.

В Минобороны Британии отмечают, что на этом участке линии фронта продолжаются ожесточенные бои. ВС РФ считают, что наступление на этом направлении может стать отправной точкой для будущего крупного продвижения на север с целью захватить оставшиеся территории Донецкой области, находящиеся под контролем Украины.

Однако Россия вряд ли сможет сконцентрировать достаточно качественные силы для достижения оперативного прорыва, отмечают аналитики.

Напомним, 24 ноября британские разведчики рассказали, что РФ перебросила выбитых из Херсона десантников на фронт в Донецкую и Луганскую области. Большинство подразделений ВДВ РФ сильно ослаблены. Вероятно, их усилили за счет мобилизованных, но плохо обученный персонал усугубит проблемы.

18 ноября сообщалось, что ВС РФ перегруппировывают и укомплектовывают части, выведенные из Херсона. Их оккупанты перебросят на Бахмутское направление, чтобы усилить наступательные операции.