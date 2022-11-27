Відправна точка для захоплення: розвідка Британії назвала райони Донбасу з інтенсивними боями

За інформацією Міноборони Британії, Росія та Україна сконцентрували значні сили в районі міст Павлівка та Вугледар Донецької області. При цьому, як стверджують у відомстві, російська морська піхота зазнала великих втрат.

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Протягом останніх двох тижнів у районі міст Павлівка та Вугледар у центральній частині Донецької області точилися інтенсивні бої між Збройними силами України та російською армією. Однак території практично не переходили з рук до рук. Про це повідомляє розвідка Великої Британії у звіті від 27 листопада.

Як Росія, так і Україна сконцентрували значні сили на цих напрямках. При цьому російська морська піхота зазнала величезних втрат.

У Міноборони Британії зазначають, що на цій ділянці лінії фронту продовжуються запеклі бої. ЗС РФ вважають, що наступ на цьому напрямку може стати відправною точкою для майбутнього великого просування на північ з метою захопити території Донецької області, які залишилися під контролем України.

Однак Росія навряд зможе сконцентрувати досить якісні сили для досягнення оперативного прориву, зазначають аналітики.

Нагадаємо, 24 листопада британські розвідники розповіли, що РФ перекинула вибитих із Херсона десантників на фронт до Донецької та Луганської області. Більшість підрозділів ВДВ РФ сильно ослаблені. Ймовірно, їх посилили за рахунок мобілізованих, але погано навчений персонал посилить проблеми.

18 листопада повідомлялося, що ЗС РФ перегруповують та укомплектовують частини, виведені з Херсона. Їх окупанти перекинуть на Бахмутський напрямок, щоб посилити наступальні операції.