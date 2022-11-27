В Главном управлении разведки назвали самую большую угрозу для Украины от россиян

По словам спикера ГУР Андрея Юсова, России очень тяжело самостоятельно производить С-300, но армия противника пока имеет достаточный запас этих ракет, чтобы атаковать украинские территории.

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На сегодня самую большую угрозу для Украины представляет российский запас ракет С-300. Их у ВС РФ осталось больше всех остальных технических средств, сказал спикер Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

По его словам, российские С-300 – самая большая угроза для украинских военных и мирного населения, но запасы ракет противника иссякают.

"В арсенале оккупационной армии осталось всего 30% "Калибров" и вдвое меньше "Искандеров". Впрочем, на сегодняшний день самый большой ракетный запас врага – это С-300. Он использован всего на 13%", – сказал Юсов.

Однако спикер Главного управления разведки Министерства обороны Украины выразил уверенность, что по мере деоккупации украинских территорий ущерб от российских С-300 будет значительно снижаться.

Он также подчеркнул, что у России нет возможности самостоятельно обновлять запасы. Самостоятельное производство идет гораздо медленнее, чем затраты.

Напомним, аналитики выяснили, сколько ракет еще находится в запасе у РФ. OSINT-расследователи полагают, что с учетом нынешней активности у РФ хватит "Искандеров" на 41 день, "Калибров" – на 226 дней, а крылатых ракет Х-101 – на 2948 дней.

А несколько ранее Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, сколько высокоточных ракет осталось в арсенале российской армии. По его словам, у российских ракет есть 4 врага — блестящее украинское ПВО, бездарные российских ракетные войска, западные санкции и время.