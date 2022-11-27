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Воєнний фокус

У Головному управлінні розвідки назвали найбільшу загрозу для України від росіян

ракета, ракетна установка, зброя
Спікер ГУР розповів про те, які російські ракети становлять небезпеку для України.

За словами речника ГУР Андрія Юсова, Росії дуже важко самостійно виробляти С-300, але армія противника поки що має достатній запас цих ракет, щоб атакувати українські території.

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Сьогодні найбільшу загрозу для України становить російський запас ракет С-300. Їх у ЗС РФ залишилося найбільше від решти технічних засобів, сказав речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

За його словами, російські С-300 — найбільша загроза для українських військових та мирного населення, але запаси ракет противника вичерпуються.

"В арсеналі окупаційної армії залишилося всього 30% "Калібрів" і вдвічі менше "Іскандерів". Втім, на сьогодні найбільший ракетний запас ворога — це С-300. Він використаний всього на 13%", — сказав Юсов.

Проте речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України висловив упевненість, що в міру деокупації українських територій збитки від російських С-300 значно знижуватимуться.

Він також підкреслив, що Росія не має можливості самостійно оновлювати запаси. Самостійне виробництво йде набагато повільніше, ніж витрати.

Нагадаємо, аналітики з'ясували, скільки ракет ще перебуває у запасі у РФ. OSINT-розслідувачі вважають, що з урахуванням нинішньої активності РФ вистачить "Іскандерів" на 41 день, "Калібрів" — на 226 днів, а крилатих ракет Х-101 — на 2948 днів.

А раніше Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, скільки високоточних ракет залишилося в арсеналі російської армії. За його словами, російські ракети мають 4 ворогів — блискуче українське ППО, бездарні російські ракетні війська, західні санкції і час.