У Головному управлінні розвідки назвали найбільшу загрозу для України від росіян

За словами речника ГУР Андрія Юсова, Росії дуже важко самостійно виробляти С-300, але армія противника поки що має достатній запас цих ракет, щоб атакувати українські території.

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Сьогодні найбільшу загрозу для України становить російський запас ракет С-300. Їх у ЗС РФ залишилося найбільше від решти технічних засобів, сказав речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

За його словами, російські С-300 — найбільша загроза для українських військових та мирного населення, але запаси ракет противника вичерпуються.

"В арсеналі окупаційної армії залишилося всього 30% "Калібрів" і вдвічі менше "Іскандерів". Втім, на сьогодні найбільший ракетний запас ворога — це С-300. Він використаний всього на 13%", — сказав Юсов.

Проте речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України висловив упевненість, що в міру деокупації українських територій збитки від російських С-300 значно знижуватимуться.

Він також підкреслив, що Росія не має можливості самостійно оновлювати запаси. Самостійне виробництво йде набагато повільніше, ніж витрати.

Нагадаємо, аналітики з'ясували, скільки ракет ще перебуває у запасі у РФ. OSINT-розслідувачі вважають, що з урахуванням нинішньої активності РФ вистачить "Іскандерів" на 41 день, "Калібрів" — на 226 днів, а крилатих ракет Х-101 — на 2948 днів.

А раніше Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, скільки високоточних ракет залишилося в арсеналі російської армії. За його словами, російські ракети мають 4 ворогів — блискуче українське ППО, бездарні російські ракетні війська, західні санкції і час.