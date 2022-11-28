СМИ рассказали, как ВСУ вытеснили россиян из Чернобаевки (фото, видео)

Журналисты показали сцены разрушений в аэропорту Чернобаевки, где находился штаб ВС РФ. Героические защитники Украины применяли американские и британские ракетные установки большой дальности для обстрелов российских позиций.

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Украинская дальнобойная артиллерия показала свою мощь в районе аэропорта в поселке Чернобаевка под Херсоном, где прежде располагался штаб российских оккупантов. Об этом сообщает The Sun.

Кирпичи и куски изогнутого металла из разрушенного здания терминала были разбросаны по периметру на сотни метров.

[ + – ] Сцены разрушений в аэропорту Чернобаевки, где находился российский штаб

Перед отступлением российские войска разбросали противотанковые мины и вырыли окопы поперек рулежной дорожки, безнадежно пытаясь защитить свои позиции от контратаки ВСУ.

[ + – ] Сотни российских солдат были убиты во время обстрелов украинской артиллерии

Окопы российских солдат расположились рядом с разбитыми самолетами и вертолетами.

Героические защитники Украины применяли американские и британские ракетные установки большой дальности для обстрелов российских позиций на окраинах города, отмечают журналисты.

По словам майора Валентина, боевого инженера ВСУ, сотни российских солдат были убиты во время обстрелов украинской артиллерии.

"Здесь было бы очень страшно", — пояснил он.

По словам инженера, он руководил специальным отрядом, который исследовал местность в поисках неразорвавшихся боеприпасов.

[ + – ] Российские войска рыли окопы, чтобы защитить свои танки и грузовики.

Разбитые части техники отвезли на ближайшую свалку, в нескольких метрах от которой остались неизрасходованные боеприпасы для "Градов". Прежде здесь стояли российские гаубицы.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу распорядился об унизительном отступлении россиян, после того, как командование сообщило, что не может обеспечить снабжение группировки оккупационных войск в районе Херсона.

В итоге, десятки тысяч военных ВС РФ перебрались на левобережную часть Херсонской области.

Напомним, что, по данным военных исследователей из ISW, у ВСУ есть возможность освободить Кинбурнскую косу и форсировать Днепр для наступления. По оценкам, оккупационные войска ожидают такой поворот и стремятся помешать высадке десанта.

Ранее Фокус сообщал, что, по словам советника главы ОП Михаила Подлодка, линия обороны подвигается — и ВС РФ не удастся удержать ЗАЭС. Вместе с тем, по заявлениям, оккупационной администрации Энергодара, ВС РФ не намерены оставлять оккупированный город и атомный объект.