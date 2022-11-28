ЗМІ розповіли, як ЗСУ витіснили росіян із Чорнобаївки (фото, відео)

Журналісти показали сцени руйнувань в аеропорту Чорнобаївки, де знаходився штаб ЗС РФ. Героїчні захисники України застосовували американські та британські ракетні установки великої дальності для обстрілу російських позицій.

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Українська далекобійна артилерія показала свою міць у районі аеропорту в селищі Чорнобаївка під Херсоном, де раніше розташовувався штаб російських окупантів. Про це повідомляє The Sun.

Цеглини та шматки вигнутого металу зі зруйнованої будівлі термінала були розкидані по периметру на сотні метрів.

[ + – ] Сцени руйнувань в аеропорту Чорнобаївки, де знаходився російський штаб

Перед відступом російські війська розкидали протитанкові міни та викопали окопи впоперек рубіжної доріжки, безнадійно намагаючись захистити свої позиції від контратаки ЗСУ.

[ + – ] Сотні російських солдатів вбито під час обстрілів української артилерії

Окопи російських солдатів розташувалися поруч із розбитими літаками та гелікоптерами.

Героїчні захисники України застосовували американські та британські ракетні установки великої дальності для обстрілу російських позицій на околицях міста, зазначають журналісти.

За словами майора Валентина, бойового інженера ЗСУ, сотні російських солдатів вбито під час обстрілів української артилерії.

"Тут було б дуже страшно", — пояснив він.

За словами інженера, він керував спеціальним загоном, який досліджував місцевість у пошуках боєприпасів, що не розірвалися.

[ + – ] Російські війська рили окопи, щоб захистити свої танки та вантажівки

Розбиті частини техніки відвезли на найближче звалище, за кілька метрів від якого залишилися невитрачені боєприпаси для "Градів". Насамперед тут стояли російські гаубиці.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу розпорядився про принизливий відступ росіян після того, як командування повідомило, що не може забезпечити постачання угруповання окупаційних військ у районі Херсона.

У результаті десятки тисяч військових ЗС РФ перебралися на лівобережну частину Херсонської області.

Нагадаємо, що, за даними військових дослідників з ISW, ЗСУ має можливість звільнити Кінбурнську косу і форсувати Дніпро для наступу. За оцінками, окупаційні війська чекають на такий поворот і прагнуть перешкодити висадці десанту.

Раніше Фокус повідомляв, що, за словами радника голови ОП Михайла Подоляка, лінія оборони рухається — і ЗС РФ не вдасться утримати ЗАЕС. Водночас, за заявами окупаційної адміністрації Енергодара, ЗС РФ не мають наміру залишати окуповане місто та атомний об'єкт.