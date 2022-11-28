Суровое испытание: как проходит отбор в ряды Сил спецопераций (фото)

Селективный курс проходит 4 месяца и в ССО попадают только самые мотивированные бойцы.

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В учебно-тренировочном центре Сил специальных операций показали как проходит этап отбора бойцов в ССО. Об этом сообщает пресс-служба Сил спецопераций.

Особенности атмосферы селекции добавляет снежная погода и инструкторы. Они прикладывают все усилия, чтобы в Силы спецопераций попали только самые мотивированные бойцы. Также в ходе Q-курса в учебном лагере время от времени инструкторы бьют в звонок, что говорит о том, что кто-то не прошел курс и он выбывает из отбора.

Отмечается, что следующие 4 месяца после селекции курсанты будут осваивать тонкости работы операторов Сил специальных операций.

Добавим, в ССО публиковали видео, что такое селективный курс для желающих стать частью Сил спецопераций.

Напомним, Силы спецопераций ВСУ опубликовали кадры уничтожения экипажей российских "Тигров".

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