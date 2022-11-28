Суворе випробування: як проходить відбір до лав Сил спецоперацій (фото)
Селективний курс проходить 4 місяці й в ССО потрапляють лише наймотивованіші бійці.
У навчально-тренувальному центрі Сил спеціальних операцій показали, як проходить етап відбору бійців у ССО. Про це повідомляє пресслужба Сил спецоперацій.
Особливості атмосфери селекції додає снігова погода та інструктори. Вони докладають усіх зусиль, щоб у Сили спецоперацій потрапили лише наймотивованіші бійці. Також під час Q-курсу в навчальному таборі час від часу інструктори б'ють у дзвінок, що говорить про те, що хтось не пройшов курс і вибуває з відбору.
Зазначається, що наступні 4 місяці після селекції курсанти освоюватимуть тонкощі роботи операторів Сил спеціальних операцій.
Додамо, у ССО публікували відео, що таке селективний курс для охочих стати частиною Сил спецоперацій.
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