Суворе випробування: як проходить відбір до лав Сил спецоперацій (фото)

Селективний курс проходить 4 місяці й в ССО потрапляють лише наймотивованіші бійці.

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У навчально-тренувальному центрі Сил спеціальних операцій показали, як проходить етап відбору бійців у ССО. Про це повідомляє пресслужба Сил спецоперацій.

Особливості атмосфери селекції додає снігова погода та інструктори. Вони докладають усіх зусиль, щоб у Сили спецоперацій потрапили лише наймотивованіші бійці. Також під час Q-курсу в навчальному таборі час від часу інструктори б'ють у дзвінок, що говорить про те, що хтось не пройшов курс і вибуває з відбору.

Зазначається, що наступні 4 місяці після селекції курсанти освоюватимуть тонкощі роботи операторів Сил спеціальних операцій.

Додамо, у ССО публікували відео, що таке селективний курс для охочих стати частиною Сил спецоперацій.

Нагадаємо, Сили спецоперацій ЗСУ опублікували кадри знищення екіпажів російських "Тигрів".

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