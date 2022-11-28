Яд из спецлаборатории: главу МИД Беларуси Макея отравила ФСБ, – оппозиционер РФ

По словам Леонида Невзлина, после смерти дипломата Александр Лукашенко поменял всю охрану, поваров и обслугу, опасаясь покушения на себя или членов своей семьи.

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Российский оппозиционер Леонид Невзлин утверждает, что главу белорусского Министерства иностранных дел Владимира Макея отравила Федеральная служба безопасности РФ. Об этом политик написал у себя в Twitter.

Как уточняет Невзлин, ссылаясь на неназванные источники, яд, которым убили Макея, был разработан в спецлаборатории российских спецслужб.

"Глава МИД Беларуси Владимир Макей скончался в результате отравления ядом, разработанным в спецлаборатории ФСБ, говорят источники, близкие к российским спецслужбам. Клиническая картина в таких случаях соответствует смерти от инфаркта, инсульта или сердечной недостаточности", –– подчеркнул он.

Как считает оппозиционер, то, что глава внешнеполитического ведомства не обратился за медицинской помощью, лишь доказывает версию о причастности спецслужб. Так, 64-летний дипломат ранее не имел проблем со здоровьем и вел здоровый образ жизни.

"Когда у него внезапно заболело сердце, он не обратился к врачам, так как ранее подобных проблем не испытывал и не придал боли значения", –– объясняет политик.

Невзлин рассказывает, что отравить кого-либо, не вызывая при этом подозрений и создавая иллюзию естественной смерти, достаточно легко.

"Достаточно просто нарушить в его организме баланс ферментов –– веществ, обеспечивающих все без исключения процессы: от хлопанья ресницами до дыхания", –– комментирует Невзлин.

Смерть Макея: Лукашенко в панике

Невзлин говорит, что отравление главы МИД Беларуси вызвало панику у президента Беларуси Александра Лукашенко. Он немедленно приказал заменить своих поваров, обслуживающий персонал и службу охраны, опасаясь покушения на себя или членов своей семьи.

Как уточняется, для детей президент РФ нанял дополнительную охрану.

"Диктатор никому не доверяет. Не без оснований он считает, что после Макея пышные похороны могут устроить уже ему", –– говорит российский политик.

Оппозиционер считает, что Кремль не устраивает такая длительная заминка с официальным вступлением Беларуси в войну, и таким образом белорусскому руководству намекают, что пришла пора действовать.

Напомним, в субботу, 26 ноября, скоропостижно скончался глава МИД Беларуси Владимир Макей. Причины смерти белорусского министра пока не называются. Дипломату было 64 года.

Белорусский дипломат Павел Латушко заявил, что смерть министра иностранных дел могли устроить сотрудники ФСБ из-за того, что он планировал посетить саммит ОБСЕ в Польше.