"За такими случаями стояла ФСБ": экс-дипломат предположил, почему умер главы МИД Беларуси
По словам белорусского дипломата Павла Латушко, смерть министра инсотранных дел могли устроить сотрудники ФСБ из-за того, что он планировал посетить саммит ОБСЕ в Польше.
Внезапная смерть главы Министерства иностранных дел Беларуси Владимира Макея может быть неестественной. Такое мнение выразил бывший белорусский дипломат Павел Латушко.
По его словам, покойный Владимир Макей владел эксклюзивной информацией о президенте Беларуси Александре Лукашенко.
"Макей знал о нем (Александре Лукашенко, – ред.) и его планах слишком много — больше, чем кто-либо другой", – сказал Латушко.
По мнению дипломата, это могло сподвигнуть президента страны дать приказ "убрать" свидетеля. владеющего подобного рода информацией.
Также Латушко озвучил гипотезу о том, что Владимира Макея могли устранить сотрудники ФСБ. Ведь покойный планировал посетить саммит ОБСЕ в Польше.
"Ранее за подобными странными ситуациями накануне важных визитов был замечен след ФСБ", – уточнил Латушко.
Умер Владимир Макей: как прошла последняя неделя жизни дипломата
22 ноября Владимир Макей отправились в Ереван и приял участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
А 25 ноября, накануне своей смерти, дипломат встретился с ватиканским нунцием Йозичем. Основными темами беседы стали 30-летие со дня установления дипломатических отношений между Беларусью и Святым Престолом, взаимодействие Ватикана и Минска, а также актуальное положение Римско-католической церкви в Беларуси.
Напомним, СМИ узнали вероятную причину смерти главы МИД Беларуси. Предположительной причиной смерти министра иностранных дел Беларуси журналисты называют инфаркт, с которым Владимир Макей вовремя не обратился за помощью к медикам.
Фокус также ранее писал, что в Беларуси скончался глава МИД Владимир Макей. По словам пресс-секретаря МИД РБ Анатолия Глаза, покойный дипломат еще несколько дней назад планировал свою рабочую неделю и ничто не предвещало ухудшения его здоровья.