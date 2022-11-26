Не обратился к медикам: СМИ узнали вероятную причину смерти главы МИД Беларуси

Вероятной причиной смерти министра иностранных дел Беларуси журналисты называют инфаркт, с которым Владимир Макей вовремя не обратился за помощью к медикам.

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Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей предположительно скончался от инфарктна, вовремя не обратившись за помощью. Такую информацию опубликовало издание "Наша нива".

По информации журналистов, вовремя не обратился за медицинской помощью, так как не относился серьезно к своему состоянию.

Политик скончался в Дроздах, в своем доме.

Известно, что перед кончиной он собирался в театр — на постановку своей жены, актрисы Веры Поляковой-Макей.

Умер Владимир Макей: как прошла последняя неделя жизни дипломата

22 ноября Владимир Макей отправились в Ереван и приял участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

А 25 ноября, накануне своей смерти, дипломат встретился с ватиканским нунцием Йозичем. Основными темами беседы стали 30-летие со дня установления дипломатических отношений между Беларусью и Святым Престолом, взаимодействие Ватикана и Минска, а также актуальное положение Римско-католической церкви в Беларуси.

Фокус ранее писал, что в Беларуси скончался глава МИД Владимир Макей. По словам пресс-секретаря МИД РБ Анатолия Глаза, покойный дипломат еще несколько дней назад планировал свою рабочую неделю и ничто не предвещало ухудшения его здоровья.

Напомним, власти России во главе с Владимиром Путиным планируют ликвидацию президента Беларуси Александра Лукашенко, чтобы получить контроль над белорусской армией. Об этом пишет американский Институт Роберта Лансинга.