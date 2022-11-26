Не звернувся до медиків: ЗМІ дізналися ймовірну причину смерті глави МЗС Білорусі

Імовірною причиною смерті міністра закордонних справ Білорусі журналісти називають інфаркт, з яким Володимир Макей вчасно не звернувся по допомогу до медиків.

Related video

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей, ймовірно, помер від інфаркту, вчасно не звернувшись за допомогою. Таку інформацію опублікувало видання "Наша нива".

За інформацією журналістів, вчасно не звернувся по медичну допомогу, оскільки не ставився серйозно до свого стану.

Політик помер у Дроздах, у своєму будинку.

Відомо, що перед смертю він збирався в театр — на постановку своєї дружини, акторки Віри Полякової-Макей.

Помер Володимир Макей: як минув останній тиждень життя дипломата

22 листопада Володимир Макей вирушив у Єреван і взяв участь у сесії Ради колективної безпеки ОДКБ.

А 25 листопада, напередодні своєї смерті, дипломат зустрівся із ватиканським нунцієм Йозічем. Основними темами бесіди стали 30-річчя від дня встановлення дипломатичних відносин між Білоруссю і Святим Престолом, взаємодія Ватикану та Мінська, а також актуальне становище Римо-католицької церкви у Білорусі.

Фокус раніше писав, що в Білорусі помер глава МЗС Володимир Макей. За словами прессекретаря МЗС РБ Анатолія Глаза, покійний дипломат ще кілька днів тому планував свій робочий тиждень і ніщо не віщувало погіршення його здоров'я.

Нагадаємо, влада Росії на чолі з Володимиром Путіним планує ліквідацію президента Білорусі Олександра Лукашенка, щоб отримати контроль над білоруською армією. Про це пише американський Інститут Роберта Лансінга.