"За такими випадками стояла ФСБ": ексдипломат припустив, чому помер глава МЗС Білорусі

За словами білоруського дипломата Павла Латушка, смерть міністра закордонних справ могли влаштувати співробітники ФСБ через те, що він планував відвідати саміт ОБСЄ у Польщі.

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Раптова смерть глави Міністерства закордонних справ Білорусі Володимира Макея може бути неприродною. Таку думку висловив колишній білоруський дипломат Павло Латушко.

За його словами, покійний Володимир Макей володів ексклюзивною інформацією про президента Білорусі Олександра Лукашенка.

"Макей знав про нього (Олександра Лукашенка, — ред.) та його плани занадто багато — більше, ніж будь-хто інший", — сказав Латушко.

На думку дипломата, це могло спонукати президента країни наказати "прибрати" свідка, що володіє такого роду інформацією.

Також Латушко озвучив гіпотезу, що Володимира Макея могли усунути співробітники ФСБ. Адже покійний планував відвідати саміт ОБСЄ у Польщі.

"Раніше за подібними дивними ситуаціями напередодні важливих візитів було помічено слід ФСБ", — уточнив Латушко.

Помер Володимир Макей: як минув останній тиждень життя дипломата

22 листопада Володимир Макей вирушив до Єревану та взяв участь у сесії Ради колективної безпеки ОДКБ.

А 25 листопада, напередодні своєї смерті, дипломат зустрівся із ватиканським нунцієм Йозичем. Основними темами бесіди стали 30-річчя від дня встановлення дипломатичних відносин між Білоруссю та Святим Престолом, взаємодія Ватикану та Мінська, а також актуальне становище Римо-католицької церкви у Білорусі.

Нагадаємо, ЗМІ дізналися ймовірну причину смерті глави МЗС Білорусі. Причиною смерті міністра закордонних справ Білорусі журналісти називають інфаркт, з яким Володимир Макей вчасно не звернувся за допомогою до медиків.

Фокус також раніше писав, що у Білорусі помер глава МЗС Володимир Макей. За словами прессекретаря МЗС РБ Анатолія Глаза, покійний дипломат ще кілька днів тому планував свій робочий тиждень і ніщо не віщувало погіршення його здоров'я.