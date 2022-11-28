Отрута зі спецлабораторії: главу МЗС Білорусі Макея отруїла ФСБ, – опозиціонер РФ

За словами Леоніда Невзліна, після смерті дипломата Олександр Лукашенко змінив усю охорону, кухарів та обслугу, побоюючись замаху на себе чи членів своєї родини.

Related video

Російський опозиціонер Леонід Невзлін стверджує, що голову білоруського Міністерства закордонних справ Володимира Макея отруїла Федеральна служба безпеки РФ. Про це політик написав у себе у Twitter.

Як уточнює Невзлін, посилаючись на неназвані джерела, отрута, якою вбили Макея, була розроблена в спецлабораторії російських спецслужб.

"Глава МЗС Білорусі Володимир Макей помер унаслідок отруєння отрутою, розробленою в спецлабораторії ФСБ, кажуть джерела, близькі до російських спецслужб. Клінічна картина в таких випадках відповідає смерті від інфаркту, інсульту або серцевої недостатності", — наголосив він.

Як вважає опозиціонер, те, що глава зовнішньополітичного відомства не звернувся по медичну допомогу, лише доводить версію про причетність спецслужб. Так, 64-річний дипломат раніше не мав проблем зі здоров'ям і вів здоровий спосіб життя.

"Коли в нього раптово заболіло серце, він не звернувся до лікарів, оскільки раніше подібних проблем не відчував і не надав болю значення", — пояснює політик.

Невзлін розповідає, що отруїти когось, не викликаючи водночас підозри та створюючи ілюзію природної смерті, досить легко.

"Достатньо просто порушити в його організмі баланс ферментів — речовин, що забезпечують всі без винятку процеси: від кліпання віями до дихання", — коментує Невзлін.

Смерть Макея: Лукашенко в паніці

Невзлін каже, що отруєння глави МЗС Білорусі викликало паніку в президента Білорусі Олександра Лукашенка. Він негайно наказав замінити своїх кухарів, обслуговчий персонал і службу охорони, побоюючись замаху на себе чи членів своєї сім'ї.

Як уточнюється, для дітей президент РФ найняв додаткову охорону.

"Диктатор нікому не довіряє. Небезпідставно він вважає, що після Макея пишний похорон можуть влаштувати вже йому", — каже російський політик.

Опозиціонер вважає, що Кремль не влаштовує такої тривалої затримки з офіційним вступом Білорусі у війну, і так білоруському керівництву натякають, що настав час діяти.

Нагадаємо, у суботу, 26 листопада, раптово помер глава МЗС Білорусі Володимир Макей. Причини смерті білоруського міністра поки що не називаються. Дипломатові було 64 роки.

Білоруський дипломат Павло Латушко заявив, що смерть міністра закордонних справ могли влаштувати співробітники ФСБ через те, що він планував відвідати саміт ОБСЄ у Польщі.