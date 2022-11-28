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Военный Фокус Российско-украинская война Частичная мобилизация в России

Вдова полковника РФ, выпустившего в себя 5 пуль, написала письмо Путину (фото)

Полковник Вадим Бойко самоубийство мобилизация саморасстрел
Вдова полковника Вадима Бойко написала письмо Путину

Офицер совершил саморасстрел в кабинете начальника после того, как ему пригрозили тюрьмой и конфискацией имущества из-за провального проведения мобилизации.

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Вдова замначальника Тихоокеанского высшего военно-морского училища Вадима Бойко Юлия, который отвечал за проведение мобилизации в Приморском крае, написало открытое письмо к президенту России Владимиру Путину. Об этом пишет региональное издание "Новости Владивостока".

Обращение к Владимиру Путину датировано от 20 ноября. В своем письме вдова полковника ВС РФ Вадима Бойко, отвечавшего за проведение мобилизации в Приморском крае, попросила главу Кремля проконтролировать расследование гибели ее мужа, который, по данным СМИ, совершил самоубийство на рабочем месте.

Юлия рассказала, что 16 сентября в Тихоокеанском высшем военно-морском училище, где работал офицер, открыли пункт мобилизации. Полковника Вадим Бойко был назначен ответственным за прием, размещение и контроль мобилизованных. С этого времени, как рассказывает женщина в письме, он почти не ночевал дома, пытался решать проблемы, но не находил поддержки у руководства.

Юлия утверждает, что ее погибший супруг в определенный момент понял, что его "пытаются назначить виновником во всех провалах и недостатках" при проведении частичной мобилизации. Через какое-то время Вадима Бойко отправили в село Сергеевка, расположенное в 180 км от Владивостока, где офицер должен был отвечать за ремонт военной техники для отправки в Украину а также за подготовку мобилизованных граждан.

После командировки полковник предупреждал командование, что "с такой техникой выполнить боевые задачи невозможно", но руководство военного училища никак не реагировало на жалобы Вадима. Женщина в письме к Путину также утверждает, что накануне самоубийства ее муж страдал от бессонницы и похудел почти на 15 кг.

14 ноября на территорию полигона приехала комиссия для проведения проверки и полковника предупредили, что ему грозит уголовная ответственность и конфискация имущества. Отдельно в письме Юлия раскрыла новые детали гибели офицера ВС РФ, тело которого обнаружили 16 ноября в кабинете контр-адмирала, являющегося начальником училища.

"Проверяющие уже открыто сообщили полковнику Бойко, что за утрату и порчу госимущества на него повесят более 100 миллионов рублей долгов и привлекут к уголовной ответственности с конфискацией имущества… Именно к нему (к контр-адмиралу — ред.) в кабинет заходит, а не в свой, как пишут все паблики, садится в его кресло и выпускает в себя пять пуль из табельного оружия, при этом не целится в голову, не преследует цели как можно быстрее все это закончить… Если эта трагическая смерть произошла от рук самого Бойко, что предстоит еще выяснить следствию, то это, наверное, первый в РФ случай такого самоубийства, то есть фактически саморасстрела, то своими действиями он явно хотел привлечь внимание руководителей России и дать вам сигнал о том, что происходит беда, что надо что-то делать, что Родина находится в опасности", — добавила вдова российского полковника.

Письмо Путин полковник самоубийство Вадим Бойко мобилизация Fullscreen
Вдова полковника, убившего себя после мобилизации, написала письмо Путину
Письмо Путин полковник самоубийство Вадим Бойко мобилизация Fullscreen
Вдова полковника, убившего себя после мобилизации, написала письмо Путину
Письмо Путин полковник самоубийство Вадим Бойко мобилизация Fullscreen
Вдова полковника, убившего себя после мобилизации, написала письмо Путину
Письмо Путин полковник самоубийство Вадим Бойко мобилизация Fullscreen
Вдова полковника, убившего себя после мобилизации, написала письмо Путину
Письмо Путин полковник самоубийство Вадим Бойко мобилизация Fullscreen
Вдова полковника, убившего себя после мобилизации, написала письмо Путину
Письмо Путин полковник самоубийство Вадим Бойко мобилизация
Письмо Путин полковник самоубийство Вадим Бойко мобилизация
Письмо Путин полковник самоубийство Вадим Бойко мобилизация
Письмо Путин полковник самоубийство Вадим Бойко мобилизация
Письмо Путин полковник самоубийство Вадим Бойко мобилизация

Отметим, что после объявления частичной мобилизации в России совершил самоубийство известный рэпер Walkie T. Исполнитель Иван Петунин покончил с собой в знак протеста после того, как вышел указ о призыве в ряды ВС РФ 300 тысяч человек.

Также сообщалось, что в Украине ликвидировали 29-летнего мобилизованного россиянина, которого на войну отправила жена.