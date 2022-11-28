Вдова полковника РФ, выпустившего в себя 5 пуль, написала письмо Путину (фото)

Офицер совершил саморасстрел в кабинете начальника после того, как ему пригрозили тюрьмой и конфискацией имущества из-за провального проведения мобилизации.

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Вдова замначальника Тихоокеанского высшего военно-морского училища Вадима Бойко Юлия, который отвечал за проведение мобилизации в Приморском крае, написало открытое письмо к президенту России Владимиру Путину. Об этом пишет региональное издание "Новости Владивостока".

Обращение к Владимиру Путину датировано от 20 ноября. В своем письме вдова полковника ВС РФ Вадима Бойко, отвечавшего за проведение мобилизации в Приморском крае, попросила главу Кремля проконтролировать расследование гибели ее мужа, который, по данным СМИ, совершил самоубийство на рабочем месте.

Юлия рассказала, что 16 сентября в Тихоокеанском высшем военно-морском училище, где работал офицер, открыли пункт мобилизации. Полковника Вадим Бойко был назначен ответственным за прием, размещение и контроль мобилизованных. С этого времени, как рассказывает женщина в письме, он почти не ночевал дома, пытался решать проблемы, но не находил поддержки у руководства.

Юлия утверждает, что ее погибший супруг в определенный момент понял, что его "пытаются назначить виновником во всех провалах и недостатках" при проведении частичной мобилизации. Через какое-то время Вадима Бойко отправили в село Сергеевка, расположенное в 180 км от Владивостока, где офицер должен был отвечать за ремонт военной техники для отправки в Украину а также за подготовку мобилизованных граждан.

После командировки полковник предупреждал командование, что "с такой техникой выполнить боевые задачи невозможно", но руководство военного училища никак не реагировало на жалобы Вадима. Женщина в письме к Путину также утверждает, что накануне самоубийства ее муж страдал от бессонницы и похудел почти на 15 кг.

14 ноября на территорию полигона приехала комиссия для проведения проверки и полковника предупредили, что ему грозит уголовная ответственность и конфискация имущества. Отдельно в письме Юлия раскрыла новые детали гибели офицера ВС РФ, тело которого обнаружили 16 ноября в кабинете контр-адмирала, являющегося начальником училища.

"Проверяющие уже открыто сообщили полковнику Бойко, что за утрату и порчу госимущества на него повесят более 100 миллионов рублей долгов и привлекут к уголовной ответственности с конфискацией имущества… Именно к нему (к контр-адмиралу — ред.) в кабинет заходит, а не в свой, как пишут все паблики, садится в его кресло и выпускает в себя пять пуль из табельного оружия, при этом не целится в голову, не преследует цели как можно быстрее все это закончить… Если эта трагическая смерть произошла от рук самого Бойко, что предстоит еще выяснить следствию, то это, наверное, первый в РФ случай такого самоубийства, то есть фактически саморасстрела, то своими действиями он явно хотел привлечь внимание руководителей России и дать вам сигнал о том, что происходит беда, что надо что-то делать, что Родина находится в опасности", — добавила вдова российского полковника.

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Отметим, что после объявления частичной мобилизации в России совершил самоубийство известный рэпер Walkie T. Исполнитель Иван Петунин покончил с собой в знак протеста после того, как вышел указ о призыве в ряды ВС РФ 300 тысяч человек.

Также сообщалось, что в Украине ликвидировали 29-летнего мобилизованного россиянина, которого на войну отправила жена.