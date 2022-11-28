Вдова полковника РФ, який випустив у себе 5 куль, написала листа Путіну (фото)

Офіцер здійснив саморозстріл у кабінеті начальника після того, як йому пригрозили в'язницею та конфіскацією майна через провальне проведення мобілізації.

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Вдова заступника начальника Тихоокеанського вищого військово-морського училища Вадима Бойка Юлія, який відповідав за проведення мобілізації в Приморському краї, написала відкритий лист до президента Росії Володимира Путіна. Про це пише регіональне видання "Новини Владивостока".

Звернення до Володимира Путіна датовано 20 листопада. У своєму листі вдова полковника ЗС РФ Вадима Бойка, який відповідав за проведення мобілізації в Приморському краї, попросила главу Кремля проконтролювати розслідування загибелі її чоловіка, який, за даними ЗМІ, вчинив самогубство на робочому місці.

Юлія розповіла, що 16 вересня в Тихоокеанському вищому військово-морському училищі, де працював офіцер, відкрили пункт мобілізації. Полковника Вадима Бойка призначили відповідальним за прийом, розміщення та контроль мобілізованих. Із того часу, як розповідає жінка в листі, він майже не ночував удома, намагався вирішувати проблеми, але не знаходив підтримки в керівництва.

Юлія стверджує, що її загиблий чоловік у певний момент зрозумів, що його "намагаються призначити винуватцем у всіх провалах і недоліках" під час проведення часткової мобілізації. Через якийсь час Вадима Бойка відправили в село Сергіївка, розташоване за 180 км від Владивостока, де офіцер мав відповідати за ремонт військової техніки для відправки в Україну, а також за підготовку мобілізованих громадян.

Після відрядження полковник попереджав командування, що з такою технікою виконати бойові завдання неможливо, але керівництво військового училища ніяк не реагувало на скарги Вадима. Жінка в листі до Путіна також стверджує, що напередодні самогубства її чоловік страждав від безсоння та схуд майже на 15 кг.

14 листопада на територію полігону приїхала комісія для проведення перевірки, і полковника попередили, що йому загрожує кримінальна відповідальність і конфіскація майна. Окремо в листі Юлія розкрила нові деталі загибелі офіцера ЗС РФ, тіло якого виявили 16 листопада в кабінеті контрадмірала, який є начальником училища.

"Перевірники вже відкрито повідомили полковнику Бойку, що за втрату й псування держмайна на нього повісять понад 100 мільйонів рублів боргів і притягнуть до кримінальної відповідальності з конфіскацією майна... Саме до нього (до контрадмірала — ред.) в кабінет заходить, а не у свій, як пишуть всі пабліки, сідає в його крісло та випускає п'ять куль із табельної зброї, водночас не цілиться в голову, не має на меті якнайшвидше все це закінчити... Якщо ця трагічна смерть походить від рук самого Бойка, що належить ще з'ясувати слідству, то це, напевно, перший у РФ випадок такого самогубства, тобто фактично саморозстрілу, то своїми діями він явно хотів привернути увагу керівників Росії і дати вам сигнал про те, що відбувається біда, що треба щось робити, що Батьківщина перебуває в небезпеці", — додала вдова російського полковника.

[ + – ] Вдова полковника, який убив себе після мобілізації, написала листа Путіну [ + – ] Вдова полковника, який убив себе після мобілізації, написала листа Путіну [ + – ] Вдова полковника, який убив себе після мобілізації, написала листа Путіну [ + – ] Вдова полковника, який убив себе після мобілізації, написала листа Путіну [ + – ] Вдова полковника, який убив себе після мобілізації, написала листа Путіну

Зазначимо, що після оголошення часткової мобілізації в Росії вчинив самогубство відомий репер Walkie T. Виконавець Іван Петунін наклав на себе руки на знак протесту після того, як вийшов указ про призов до лав ЗС РФ 300 тисяч осіб.

Також повідомлялося, що в Україні ліквідували 29-річного мобілізованого росіянина, якого на війну відправила дружина.