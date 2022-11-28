Зима сыграет решающую роль в войне в Украине: эксперт рассказал, почему

По словам военного исследователя Седрика Лейтона, в текущую военную стратегию России заложена смена погодных условий — отсюда и обстрелы украинской энергоинфраструктуры. В свою очередь, ВСУ могут выбрать наступление на востоке в качеств приоритетного.

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Военный аналитик, отставной полковник Седрик Лейтон, объяснил, как смена времен года может повлиять на военную стратегию обеих сторон войны в Украине. Об этом сообщает CNN.

"Текущая военная стратегия, которую использует Россия в Украине, рассчитана на смену погодных условий", — пояснил военный исследователь, добавив, что по этой причине российские войска в качестве своих мишеней выбирают объекты электросетей и отопления.

От того, какой будет зима в Украине — холодная, теплая или умеренной — будет зависеть и ход войны.

"Война станет определяющим фактором, это касается всей территории Украины", — считает Лейтон.

Наступление на юге

Если удастся обеспечить плацдарм на левобережье Днепра, украинские силы, скорее всего, продолжат наступление в южном направлении, следуя текущему импульсу контрнаступления.

По словам Лейтона, проблемой для Вооруженных сил Украины может стать излишне теплая погода, которая помешает продвижению вперед, окружению российских сил или попыткам отбросить ВС РФ с занятых территорий.

Многое также будет зависеть от умения россиян приспособиться к погодным условиям.

Наступление ВСУ на восточном направлении

Эксперт рассматривает и возможность дальнейшего наступления ВСУ на востоке, где зимой погода более холодная. Таким образом, почва будет тверже, что позволит перемещать военную технику. Однако Лейтон говорит о том, что необходимо учитывать и то, что эта территория была оккупирована россиянами с 2014 года, поэтому позиции ВС РФ здесь более укреплены.

"То, что мы увидим на востоке, скорее всего, будет сезонной битвой. Если Украина сумеет воспользоваться преимуществом погодных условий на востоке, тогда, возможно, удастся деоккупировать определенные части Донецкой или Луганской областей", — пояснил Лейтон, добавив, что такое развитие событий до некоторой степени может внести очередной перелом в ход войны.

Российская стратегия состоит в том, чтобы замедлить контрнаступление украинских войск, стабилизировать линию фронта на юге и востоке и переждать возможные снегопады.

"Тогда как ВСУ будут максимально полагаться на войну движения и пытаться отвоевать как можно больше территорий прежде, чем будут остановлены в силу погодных, логистических решений либо каких-то политических соображений. Украинцы не могут позволить себе остановку и ведение войны на истощение, чего хотят россияне. Это две разновидности военной кампании", — сказал он.

Напомним, что в Украине сошел с конвейера первый серийный боеприпас собственного производства. Эти боеприпасы выпускаются по технологии НАТО на разных мощностях, включая и союзные страны.

Ранее Фокус сообщал, что Подоляк пообещал дать интервью из Крыма через полгода и поехать на набережную Ялты. По словам советника главы ОП, в нынешних условиях возможно освобождение оккупированных территорий только военным путем.