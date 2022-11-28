Зима відіграє вирішальну роль у війні в Україні: експерт розповів, чому

За словами військового дослідника Седрика Лейтона, у поточну військову стратегію Росії закладено зміну погодних умов — звідси й обстріл української енергоінфраструктури. Зі свого боку, ЗСУ можуть обрати наступ на сході як пріоритетний.

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Військовий аналітик, відставний полковник Седрик Лейтон, пояснив, як зміна пір року може вплинути на військову стратегію обох сторін війни в Україні. Про це повідомляє CNN.

"Поточна військова стратегія, яку використовує Росія в Україні, розрахована на зміну погодних умов", — пояснив військовий дослідник, додавши, що з цієї причини російські війська як свої мішені обирають об'єкти електромереж та опалення.

Від того, якою буде зима в Україні — холодною, теплою чи помірною — залежатиме і перебіг війни.

"Війна стане визначальним фактором, це стосується всієї території України", — вважає Лейтон.

Наступ на півдні

Якщо вдасться забезпечити плацдарм на лівобережжі Дніпра, українські сили, швидше за все, продовжать наступ у південному напрямку, дотримуючись поточного імпульсу контрнаступу.

За словами Лейтона, проблемою для Збройних сил України може стати надмірно тепла погода, яка завадить просуванню вперед, оточенню російських сил чи спробам відкинути ЗС РФ із зайнятих територій.

Багато чого також залежатиме від уміння росіян пристосуватися до погодних умов.

Наступ ЗСУ на східному напрямку

Експерт розглядає і можливість подальшого наступу ЗСУ на сході, де взимку погода холодніша. Так, ґрунт буде твердішим, що дозволить переміщати військову техніку. Однак Лейтон говорить про те, що необхідно враховувати і те, що ця територія була окупована росіянами з 2014 року, тому позиції ЗС РФ тут укріплені.

"Те, що ми побачимо на сході, швидше за все, буде сезонною битвою. Якщо Україна зуміє скористатися перевагою погодних умов на сході, тоді, можливо, вдасться деокупувати певні частини Донецької чи Луганської областей", — пояснив Лейтон, додавши, що такий розвиток подій певною мірою може зробити черговий перелом у хід війни.

Російська стратегія полягає у тому, щоб уповільнити контрнаступ українських військ, стабілізувати лінію фронту на півдні та сході та перечекати можливі снігопади.

"Тоді як ЗСУ максимально покладатимуться на війну руху і намагатимуться відвоювати якомога більше територій, перш ніж будуть зупинені через погодні, логістичні рішення або якісь політичні міркування. Українці не можуть дозволити собі зупинку і ведення війни на виснаження, чого хочуть росіяни. Це два різновиди військової кампанії", — сказав він.

Нагадаємо, що в Україні зійшов із конвеєра перший серійний боєприпас власного виробництва. Ці боєприпаси випускаються за технологією НАТО на різних потужностях, враховуючи союзні країни.

Раніше Фокус повідомляв, що Подоляк пообіцяв дати інтерв'ю з Криму за пів року і поїхати на набережну Ялти. За словами радника голови ОП, у нинішніх умовах можливе звільнення окупованих територій лише військовим шляхом.